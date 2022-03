Andreea Mantea a spus unde se filmează Casa Iubirii: ”Nemaivăzut în România”

Frumoasa brunetă a anunțat unde se filmează noul show matrimonial. Celebra moderatoare a povestit că este vorba de un spațiu care s-a construit de la zero, un loc care nu a mai fost văzut până acum în țara noastră.

Andreea Mantea, detalii despre Casa Iubirii. În ce spațiu se filmează emisiunea

Andreea Mantea este foarte încântată de . Vedeta a rămas impresionată de casa unde se filmează emisiunea „Casa iubirii”, precizând că prima oară când a pășit nu știa unde să se uite mai întâi.

„E un proiect pe care mi l-am dorit foarte, foarte tare aici, pe meleaguri românești. La un moment dat, din probleme personale, din dorințe personale, din toate cele, pentru că telespectatorii știu cât de tare m-am implicat în proiectul trecut și n-aș fi crezut că o să fie vreodată posibilă această dorință extraordinar de mare a mea.

Și acum, nu doar că s-a îndeplinit, doar că este la un alt nivel. În momentul în care am ajuns aici nu știam să merg. Mai stăteam puțin și mă uitam, mă uitam pe sus, mă împiedicam. La un moment dat am scos telefonul și am început să îmi fac selfie-uri.

Am mers pe aici, nu pot să spun că e casă, sunt două case, trei case, habar nu am, este ceva nemaiîntâlnit. Este un proiect care are un loc în care se desfășoară nemaivăzut, nemaiîntâlnit în România până în acest moment. Eu trăiesc pe un alt ritm de câteva săptămâni bune.

Văd ce se întâmplă, văd câtă muncă a fost depusă, am văzut și ce oameni, ce suflete s-au înscris pentru acest proiect. Tocmai am văzut doi tineri cu dragoste la prima vedere. Iubirea este cel mai frumos sentiment de pe pământ”, a mărturisit vedeta, notează .

Prezentatoarea și-a dorit enorm un proiect de asemenea anvergură, asta pentru că i-a plăcut să fie la cârma emisiunii „Puterea Dragostei”. a fost filmat în Turcia, iar vedeta l-a prezentat timp de două sezoane.