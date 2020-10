Andreea Mantea este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România, având aproape două milioane de fani pe rețelele de socializare. Recent, vedeta s-a confruntat cu o situație fără precedent, pe care le-a împărtășit-o susținătorilor ei.

După ce a renunțat la emisiunea ,,Puterea Dragostei”, Andreea Mantea a început un alt proiect, intitulat ,,Trăiri alături de Andreea Mantea” și care îi are în prim-plan pe brunetă și pe fiul ei, David. Reality show-ul de pe Kanal D se bucură de mult succes, la nici două săptămâni de la apariția pe micile ecrane.

De curând, prezentatoarea TV a trecut printr-o situație delicată, după ce a încercat de două ori să creeze un cont de Instagram pentru emisiunea pe care o moderează.

Andreea Mantea, mesaj neașteptat după ce a rămas de două ori fără contul de Instagram

Conștientă de succesul pe care îl are emisiunea care se axează pe relația dintre ea și fiul său, Andreea Mantea a decis să creeze o pagină oficială pentru ,,Trăiri alături de Andreea Mantea”, însă aceasta a întâmpinat câteva dificultăți.

Andreea Mantea a încercat de două ori să facă un cont pe Instagram pentru emisiunea care îi are drept protagoniști pe ea și pe micuțul David, dar ambele conturi au fost închise, fără ca vedeta să știe motivul. Revoltată, bruneta le-a povestit întâmplarea urmăritorilor săi din mediul online.

“Am încercat să recuperez acel cont, ,,Trăiri alături de Andreea Mantea”, așa că am făcut un alt cont. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați dat follow și acolo, dar, din păcate, ați observat, și acel cont a fost închis. Nu știu de ce, nu știu dacă îmi dă cineva report sau Instagramul pur și simplu… nu știu închide aceste pagini pentru că cuprindea numele de Andreea Mantea și na…

Dar, la câte conturi sunt cu Andreea Mantea, nu știu de ce l-ar fi închis. Ei bine, m-am gândit să renunt. M-am gândit să renunț, am zis că nu are sens să insist, dacă nu merge, pur și simplu nu merge. Și asta este. Dar ce exemplu aș fi fost pentru voi? N-aș fi fost un exemplu bun. În viață, nu este bine să renunți! Niciodată! Dacă îți dorești ceva cu adevărat, nu renunți, sub nicio formă! Așa că, m-am încăpățânat și am mai făcut un cont. De data aceasta, ca să nu mai existe niciun fel de problemă, și pentru că oricum își dorea David foarte tare, ei bine, i-am schimbat numele. Am scris, l-am făcut ,,Trăiri alături de Andreea și David”, a spus realizatoarea TV.

În plus, fiind obișnuit cu prezența camerelor de luat vederi, carismaticul băiețel al Andreei a intervenit când a auzit numele ales de către mama sa: ,,Andreea Mantea și David Andrei Mantea”. Amuzată, bruneta i-a răspuns: ,,Nu ți-am mai trecut și David Andrei Mantea! Am scris Andreea și David, nu e suficient?”, însă replica ei nu a fost pe placul băiețelului: ,,Nu, trebuie toată lumea să știe tot numele”.

Cu toate acestea, vedeta a perseverat și a creat și al treilea cont, care, spre surprinderea ei, nu a fost închis. Andreea Mantea a făcut fericitul anunț pe contul ei de Instagram, dorind să împărtășească vestea cu susținătorii săi.

,,Așadar, am să vă rog, dacă se poate, ultima dată, deci, ultima dată vă rog să dați follow la această pagină. Să dați follow la acest cont (n.r.: «Trăiri alături de Andreea și David»), acesta va fi contul emisiunii și sper ca de această dată să nu-l mai închidă. În cazul în care îl vor închide din nou, rămânem doar pe contul meu, dar eu nu cred, chiar nu cred”, a spus Andreea Mantea.