“Ce să fac, să mă închid în casă?”. Reacția Andreei Mantea, după ce a s-a spus că este însărcinată din nou

“Andreea Mantea, însărcinată pentru doua oară? sau “Andreea Mantea ascunde sarcina? Ce au observat fanii ei?” sunt doar două dintre titlurile, din ultima perioadă, care o prezintă pe vedeta Kanal D pregătită să devină, din nou, mamă. Ce spune prezentatoarea emisiunii “Trăiri cu Andreea Mantea” despre speculațiile din presăm bazate pe fotografiile publicate pe Instagram, în care apare îmbrăcată în ținute mai largi?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Mantea (34 ani) vinde și, de când a ales să își trăiască discret viața personală, imaginea ei este deseori asociată cu subiecte mai mult sau mai puțin reale!

Prezentatoarea TV s-a obișnuit ca fiecare apariție să-i fie atent analizată și mărturisește că nu o mai surprinde aproape nimic, nici măcar faptul că – în ultimele luni – în presă a apărut de nenumărate ori… însărcinată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Mantea spune adevărul despre “burtica de gravidă”

“Bila asta, bat-o vina! Am non-stop burtică! Ce să fac, să mă închid în casă? De când se tot scrie că sunt gravidă, nu trebuia să nasc deja? Unde-i copilul? Îl țin forțat în burtică, da.”, ne-a declarat, amuzată, Andreea Mantea. De altfel, în cadrul unui interviu acordat recent site-ului FANATIK, vedeta de la Kanal D a mărturisit că un al doilea copil nu se află printre prioritățile ei, în acest moment.

“Cred că pur și simplu oamenii fac presupuneri, mai mult decât atât, poate își doresc că eu să rămân din nou însărcinată. Dar nu, nu mă pregătesc să devin mămică din nou. Am foarte multe lucruri de făcut și trebuie să îl cresc pe David. Dacă vrea Dumnezeu, bine, dacă nu, nu.”, spunea Andreea Mantea.

ADVERTISEMENT

Andreea Mantea: “M-am temut să fiu o mamă singură”

Mamă a unui băiețel de aproape 6 ani, pe care îl crește singură, Andreea Mantea ne-a mărturisit că s-a temut mult de provocarea venită la pachet cu darul primit, însă timpul i-a demonstrat că se descurcă extraordinar în relația cu fiul ei, David.

“Atât de tare m-am temut de această treabă, de a fi mamă singură, nu știam exact cum să abordez toată situația. Mi-am făcut mai multe scenarii, planuri, dar degeaba te gândești cum să acționezi până când nu te întâlnești acea situație.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cred că sunt o mama normală, care pur și simplu se descurcă în funcție de situația în care se regăsește. Sper și cred că sunt o mama foarte bună și sper să fiu în continuare. Nu am exagerat cu nimic, nu am greșit cu nimic. Și dacă, poate, am făcut-o, am reparat imediat.”, ne dezvăluia vedeta Kanal D.

Andreea Mantea este mama unui băiețel simpatic foc, David, pe care îl are împreună cu luptătorul MMA Cristi Mitrea, pe care l-a cunoscut în timpul show-ului Burlăcița, difizat la Antena 1. Cei doi s-au despărțit înainte ca vedeta să nască, dar au reușit, în timp, să aibă o relație bazată pe înțelegere, de dragul celui mic.

ADVERTISEMENT