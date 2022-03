Andreea Mantea se înscrie la facultate: „Vreau să fie oficial. Cred că eu merit și o diplomă”

Andreea Mantea vrea să revină pe băncile școlii și să înceapă o nouă facultate. Vedeta de televiziune a dezvăluit ce cursuri visează să urmeze de când era mică.

Andreea Mantea se înscrie la facultate. Vedeta vrea să îi fie recunoscute meritele: „Am oprit multe lucruri rele”

vrea să se înscrie la Facultatea de Psihologie chiar din această toamnă. Vedeta de la Kanal D a mărturisit că acesta este un vis pe care îl avea din copilărie, dar nu a mai ajuns să și-l îndeplinească.

ADVERTISEMENT

Acum, aproape de vârsta de 36 de ani, Andreea Mantea a decis să se înscrie la cursurile facultății dorite, a mărturisit ea pentru

„Am un vis. Vreau să dau la Facultatea de Psihologie, la toamnă. Sunt vise neîndeplinite. Îmi doresc, chiar vreau să fac asta. Se schimbă gândurile din copilărie”, a povestit Andreea Mantea.

ADVERTISEMENT

Andreea Mantea spune că a ajutat mulți oameni

Din declarațiile sale reiese că vedeta a ajutat mulți oameni aflați în situați dificile, care acum au o viață mai bună datorită ei.

Astfel, Andreea Mantea a precizat că nu va face această facultate pentru ea, deoarece nu este nevoie, ci pentru alte persoane, dar și pentru a demonstra în mod oficial că are abilități de psiholog.

ADVERTISEMENT

„Nu fac facultatea asta pentru mine. Eu mă înțeleg foarte bine și mai ales pe ceilalți (…). Dar sunt bună în relația mea cu cei care mi-au cerut ajutorul de fiecare dată”, a precizat ea.

a spus chiar că a reușit să „întoarcă” oamenii de pe un drum care se termină urât, așa că este cazul să aibă și o diplomă.

ADVERTISEMENT

În momentul în care întorci niște oameni de pe un drum care se termină urât, cumva cred că eu merit și o diplomă în sensul ăsta.

ADVERTISEMENT

Vreau să fie oficial. Am lucrat foarte mult, cu foarte multe persoane și consider că am făcut foarte bine ce am făcut”, a mai declarat aceasta.