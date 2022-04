Andreea Mantea și-a pus icoane în cabina emisiunii Casa iubirii. A fost la un pas să aducă și tămâie

Andreea Mantea, prezentatoarea emisiunii Casa iubirii, încă lucrează la amenajarea cabinei, locul în care petrece destul de mult timp pentru a fi machiată și coafată. Iconițe, bețișoare parfumate sunt doar câteva dintre lucrurile pe care ea le-a adus ca să-i poarte noroc în show-ul matrimonial.

În trei luni, Kanal D a construit un adevărat hub pentru noua producție Casa Iubirii, emisiunea prezentată de Andreea Mantea, care a început pe 4 aprilie. Cei 14 concurenți care s-au înscris pentru a-și găsi dragostea se bucură de un spațiu luxos în care s-a investit o sumă cu multe zerouri la final.

Andreea Mantea, mândră de cabina imensă de la Casa Iubirii. De ce și-a adus icoane de acasă

Piscină încălzitămasă de biliard, livinguri spațioase, bucătării super dotate, pian, două terase, toate puse la dispoziție pentru cei concurenți dintre care 7 fete și 7 băieți.

Construcția se întinde pe o suprafață de 1000 metri pătrați și este înconjurată de un tunel invizibil pentru concurenți, de 350 de metri pătraţi de geam dicroic. În acest tunel se află cameramanii, obligatoriu îmbracați în negru, care îi filmează pe concurenți nonstop.

Clădirea are și două etaje. La primul nivel sunt birourile celor aproximativ 100 de oameni care lucrează la acest proiect, regia, dar și cabina imensă a Andreei Mantea. Așadar, nu doar concurenții de la Casa Iubirii au parte de o locație imensă și luxoasă!

Andreea Mantea: “Eu cred în energii. Mi-am adus deja obiecte care să-mi poarte noroc”

Prezentatoarea emisiunii, Andreea Mantea, se bucură de o cabină de mulți metri pătrați pe care și-o amenajează după bunul său plac. În afară de canapea și dressing pentru ținutele ei, vedeta Kanal D își dorește să-i creeze și fiul ei, David, un spatiu confortabil! Asta pentru că micuțul petrece mult timp cu ea, la filmări.

Însă, întâi de toate, Andreea Mantea și-a adus câteva lucruri fără de care nu putea începe : iconițele și bețișoarele parfumate nu lipsesc din cabina ei!

Prezentatoarea tv, la un pas să aducă și tămâie în platoul emisiunii Casa Iubirii

Andreea Mantea a dezvăluit pentru FANATIK faptul că dacă ar fi simțit vreo energie rea ar fi adus și tămâie.

“Mi-am adus deja obiecte care să-mi poarte noroc… multe. Iconițe, bețișoare parfumate, câte puțin din fiecare pentru că eu cred în energii. Și încă din prima clipă am observat că acest loc are o energie fantastic de bună. Mie așa mi se pare.

Dacă nu simțeam asta, începeam imediat să ard salvie, nu știu, să ard lemn de santo. Să aduc niște tămâie, imediat, adică nu stăteam la discuție. Dar nu, e chiar plăcut”, ne-a declarat Andreea Mantea.

Andreea Mantea s-a trezit fără concurenți la repetiții. Doi s-au îndrăgostit și au “fugit”

Înainte de a începe filmările pentru Casa Iubirii, cu cei 14 concurenți, echipa Kanal D i-a adus Andreeei Mantea, pentru repetiții, câțiva tineri. Dacă prima zi de filmări a decurs ca la carte, a doua, prezentatoarea tv a avut un șoc! Doi dintre tineri nu și-au mai făcut apariția la repetiții.

Aceștia au “fugit”, după cum ne-a dezvăluit chiar vedeta. Mai exact, o tânără și un tânăr s-ar fi îndrăgostit la prima vedere, iar a doua zi nu și-au mai făcut apariția la platourile de filmare. Echipa i-ar fi sunat să-i întrebe de ce nu sunt la filmări, iar ei ar fi recunoscut că s-au îndrăgostit și au anunțat că nu mai ajung.

Ei bine, Andreea Mantea a considerat această întâmplare un semn ca noul său proiect, Casa Iubirii, este pe drumul cel bun. Iar în locația respectivă oamenii chiar se îndrăgostesc. “Eu i-am văzut că se priveau într-un fel, în prima zi. A doua zi, ce să vezi, am ieșit din cabina mea, am venit în platou și nu i-am văzut. Am întrebat și mi s-a confirmat”, mai spune prezentatoarea tv.