Andreea Mantea, sinceră când vine vorba despre banii câștigați: ”Clar că nu m-a dus capul”

Andreea Mantea a devenit celebră acum 15 ani când a pozat, pentru prima oară, nud, în reviste dedicate adulților. De atunci însă, focoasa brunetă a reușit să devină o adevărată celebritate, aparițiile ei pe micile ecrane consacrând-o în postura de prezentatoare TV.

Andreea Mantea a câștigat zeci de mii de euro din televiziune

Andreea Mantea a fost, ani la rândul, unul dintre ”ingredientele” de succes al unor emisiuni televizate. Și, în postura de asistentă tv, coprezentatoare, vedetă a show-ului sau prezentatoare a emisiunii, Andreea Mantea a reușit să câștige bani frumoși cu prezența ei pe micile ecrane.

Cu toate acestea, deși nu se plânge de situația ei financiară, Andreea Mantea recunoaște că putea să fie mult, mult mai bogată decât este în acest moment. Iar în emisiunea lui Andreea Mantea a recunoscut că a vrut să facă afaceri, motiv pentru care, acum, nu este atât de bogată pe cât s-ar fi crezut.

”Puteam să am foarte mulți bani, clar nu m-a dus capul să îi strâng. Am vrut afaceri. Am câștigat foarte mulți, însă nu am știut să-i prețuiesc. N-am știut să am grija să mă feresc de tot felul de capcane, n-am știut să îmi găsesc o contabilă bună”, a explicat Andreea Mantea la Kanal D.

E adevărat, explică ea voalat, o mare parte din banii pe care i-a pierdut i-a folosit, de fapt, pentru acțiuni caritabile. ”Am preferat să ajut extrem de mulți oameni. Pe mine nu mă interesa, am o casă, am căldură, oamenii ăștia nu au căldură, nu au ce să mănânce, lasă că le dau lor”, a mai precizat Andreea Mantea pentru sursa citată.

Andreea Mantea se ”descurcă” din credite

Cum de-a lungul timpului Andreea Mantea a ”risipit” o mare parte din averea pe care a câștigat-o cu mare efort în fața camerelor de luat vederi, acum, explică vedeta, apelează când are nevoie de bani, la credite bancare. Și, culmea, explică ea, îi este mai bine așa.

”Mare greșeală am făcut, pentru că încet-încet am ajuns să apelez la credite și chiar dacă am un salariu bun, eu tot aleg să fac un credit și spun și de ce, nu pot să strâng bani. Dacă strâng bani pentru altcineva pot, dacă îi strâng pentru mine, da, nu pot”, a mai spus Andreea Mantea pentru emisiunea $0 de Întrebări cu Denise Rifai de la Kanal D.

Andreea Mantea recunoaște că a fost bătută crunt de bărbatul cu care are copil

În aceeași emisiune, Andreea Mantea susține că, acum ceva ani, a trecut prin momente cât se poate de dificile pentru ea și că a fost bătută crunt de Cristian Mitrea, bărbatul în compania căruia a făcut un copil.

E adevărat, a mai explicat cu care se iubea nu a depus niciodată plângeri la Poliție, chiar dacă ar fi fost agresată. Iar explicația pentru acest lucru a dat-o tot în emisiunea lui Denise Rifai.

„Poate că vârsta, poate că eram speriată, poate că îmi era teamă de ceea ce va urma, poate că îmi era și milă, pentru că știu că avea nu știu ce alte probleme, nu știu exact, dar știu că dacă mai greșea sau i se mai făcea o altă plângere urma să fie arestat”, spune Andreea Mantea. Ba chiar mai mult, dezvăluie vedeta, relația pe care ar fi avut-o cu cea care putea să îi fie socacră a împiedicat-o să meargă la Poliție să își reclame partenerul de viață.

”Minutele în șir la telefon cu mama lui m-au făcut să dau înapoi și să-l înțeleg pe el. Din păcate, o femeie atunci când este lovită nu știu de ce, culmea că am făcut-o și eu, nu reacționează deloc cum ar trebui. Din contră, îi caută scuze celui care face asta, pentru că sunt și sentimente”, mai spunea Andreea Mantea la Kanal D.

și Cristian Mitrea au împreună un băiețel, pe David, luptătorul MMA refuzând însă să îl recunoască pe copil la acea vreme.