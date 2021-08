Andreea Mantea spulberă orice îndoială. Tot adevărul despre relația cu tatăl fiului ei, David

Andreea Mantea a elucidat unul din mistrele vieții sale personale. Vedeta Kanal D și-a deschis sufletul într-un interviu fără egal despre viața ei și relația cu Cristi Mitrea, tatăl fiului ei, David.

Prezentatoarea de televiziune a mărturisit că relația cu Mitrea este mai mult decât ruptă și că nici fiul ei nu este prea interesat să știe ce face tatăl lui.

Frumoasa brunetă a spus că s-a luat o bună perioadă după gura lumii și a încercat să îi apropie pe cei doi, tată și fiu. A realizat într-un final că iubire cu forța nu se poate și că este bine ca fiecare să fie liber să facă doar ce simte.

Andreea Mantea: „Copilul meu nu întreabă unde e tata, nu vrea să audă”

Mantea a spus în interviul acordat în emisiunea „În oglindă” de pe că David a fost de câteva ori cu tatăl său, însă de fiecare dată când Mitrea i-l aducea înapoi avea senzația că avea alt copil.

„Copilul meu nu întreabă unde e tata, nu vrea să audă. M-am luat după gura lumii, că trebuie copilul să aibă legătură cu tatăl. Nu, oameni buni, nu trebuie. Depinde cine este tatăl, depinde cum este tatăl, depinde ce fel de legătură vor avea.

Când mi-l aducea era alt copil, nu mai zicea, nu mai comunica. Era alt copil și mă speria. Nu înțeleg de ce trebuie să ne luăm după niște tipare. Cine spune?”, a declarat Andreea Mantea, luând prin surprindere pe toată lumea.

Andreea a spus că David a conștientizat de mic faptul că el și tatăl său nu au o relație bună. Cei doi au încercat de dragul lui să conviețuiască împreună, dar nu a reușit.

„Noi nu am mai fost împreună de la conceperea lui”

Mantea a spus că niciodată nu a vorbit urât despre fostul ei partener în prezența fiului ei, cu toate că acesta punea foarte multe întrebări în legătură cu faptul că nu sunt împreună.

„Noi nu am mai fost împreună de la conceperea lui. În timp ce eram însărcinată am încercat să conviețuim. Nu știu dacă el a încercat, dar eu chiar am încercat”, a mai spus Andreea Mantea.

a mai spus că îi sfătuiește pe oameni să nu mai judece pe nimeni și să se privească în oglindă, referindu-se la prejudecățile de care s-a lovit de când a devenit cunoscută.