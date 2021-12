Andreea Marin a împlinit 47 de ani. Lucruri mai puțin cunoscute despre prezentatoarea TV

Andreea Marin a împlinit astăzi, 22 decembrie, vârsta de 47 de ani. Prezentatoarea de televiziune le-a dezvăluit urmăritorilor din mediul online că sărbătorește „printr-o zi liberă”, așa cum rar se întâmplă.

Vedeta are de gând să se relaxeze, să poarte haine de casă și să fie înconjurată doar de persoanele dragi din viața ei.

Câștigătoarea sezonului 2 Masked Singer România a publicat și fotografii cu tortul pe care l-a primit cu ocazia zilei de naștere.

ADVERTISEMENT

Andreea Marin a împlinit 47 de ani

le-a dezvăluit fanilor cum își petrece ziua și ce își dorește.

„Bună dimineața, prețuiește viața! 47, încă un an. Drumul meu merge mai departe, căci… nu există nu se poate! (…)

ADVERTISEMENT

Sărbătoresc printr-o zi liberă – o raritate – de aceea e și prețios acest dar. Cu sufletele apropiate ce îmi calcă pragul acasă pentru o urare caldă, mă văd în papuci și în pijamale azi sau purtând un pulover moale, împletit, cu motive de iarnă.

Vreau o zi colorată, comodă și haioasă, plină de zâmbete și relaxare. Fără rochie de Zână, fără pantofi cu toc, de ziua mea.

ADVERTISEMENT

Vreau să ne simțim copii, suntem oameni mari destul în timpul anului, și nu vreau daruri, vreau să dăruim! Punem la cale o faptă bună, pentru mine e cel mai frumos mod de a sărbători.

Și abia aștept să gustăm tortul cu cremă de smântânică și fructe proaspete cu… vârful nasului, ca în bucătăria mamei, odinioară! Nu am avut răgazul să-l fac eu, recunosc cinstit, dar nici nu mi-ar fi reușit așa cum le iese cofetarilor pricepuți.”, a scris Andreea Marin pe pagina sa de Instagram.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Andreea Marin este din România. A urmat cursurile Facultății de Informatică din Iași, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, însă ulterior și-a dat seama că jurnalismul este adevărata ei pasiune. A fost angajată la TVR Iași în perioada studenției.

Andreea Marin, reporter special TVR la Premiile Oscar

Vedeta a urmat câteva cursuri de specializare în jurnalism, relații publice și publicitate în cadrul fundației Thompson și a Universității South California, notează

ADVERTISEMENT

În perioada 1998 – 1999, Andreea Marin a fost reporter special TVR la ceremonia acordării premiilor Oscar care a avut loc în Los Angeles, California.

Prezentatoarea a fost trimisă atunci întrucât se dorea o „față proaspătă” și care nu a fost implicată în scandaluri și controverse. Deși nu știa engleza, a studiat timp de câteva zile și a fost bine pregătită pentru postura de reporter.

„M-au trimis pe mine pentru că voiau o față proaspătă, nepătată, necontroversată. Habar nu aveam ce înseamnă chestiunile tehnice, care țin de transmisiuni, de transmisiunile internaționale nici atât.

Dar cel mai important era faptul că nu știam limba engleză. Nu am spus nimic, m-am pus cu burta pe carte timp de zece zile. Zi și noapte am făcut numai asta. (…) Și acolo am fost bine pregătită.”, a declarat vedeta în trecut despre această experiență.

A fondat, în anul 2008, fundația „Prețuiește Viața”, dar este și ambasadoare UNICEF de câțiva ani.

Andreea Marin are doi copii adoptați la distanță. Este vorba despre un băiețel din China și o fetiță din Kenya, cărora le-a oferit o șansă la educație.

Vedeta a avut trei căsnicii eșuate

Andreea Marin s-a căsătorit, prima dată, la doar 21 de ani, în 1995, cu directorul de marketing

Cei doi au divorțat în 1998, iar motivul principal a fost distanța, întrucât fostul soț a plecat o lungă perioadă peste Ocean. Andreea Marin a început să prezinte „Surprize, surprize” în acea perioadă, lucru care le-a afectat căsnicia.

S-a căsătorit cu Ștefan Bănică Jr. în 2006, iar la finalul lui 2007 s-a născut fiica lor, Ana Violeta, care a împlinit recent 14 ani. În 2013, cei doi au pus capăt mariajului de șapte ani.

În 2014, vedeta s-a căsătorit cu medicul Tuncay Öztürk, însă mariajul a durat doar trei ani. De cinci ani, Andreea Marin trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Adrian Brâncoveanu, însă preferă să-și țină viața privată departe de lumina reflectoarelor.

Prezentatoarea emisiunii „Nu există nu se poate” a declarat, în 2020, că își dorește să aibă și un al doilea copil pe cale naturală.

„Îmi mai doresc un copil, dar și Dumnezeu trebuie să fie cu mâna pe umărul meu. Da, mi-aș dori. Sunt deschisă. Nu am ajuns să renunț la dorința de a mai avea un copil pe care să îl fac pe cale naturală.”, a declarat vedeta pentru .