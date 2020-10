Andreea Marin a făcut marele anunț. Cine este invitatul-surpriză al noii sale emisiuni

View this post on Instagram

Bună dimineața, pretuieste viata! Tocmai am ieșit de la noul Matinal din @televiziunearomana și atmosfera dimineții mi-a adus energie pozitiva și pofta de vorba! 😊 Ce oaspete am azi la @nuexistanusepoate, m-au întrebat prezentatorii? Am promis ca va spun și ma țin de cuvânt : @themircearadu! O ora minunata și haioasa va promit, tare-mi face placere sa am asa un interlocutor! Sa călătorim prin timp împreună, caci avem atâtea de impartasit! O sa va placa! Va aștept așadar pe @tvr2.ro la ora 18, iar reluarea este la ora 23! O săptămână cu sănătate, zâmbete și spor!

