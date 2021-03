Andreea Marin a fost atacată de o fană pe Instagram: „Niciodată nu ai arătat așa de bătrână”

Andreea Marin a fost criticată aspru de o fană pe contul de Instagram, la scurt timp după ce a postat o fotografie, însă a reacționat destul de repede, iar comentariul ei a fost pe măsură. Persoana respectivă i-a spus că ținuta o face să arate bătrână.

Prezentatoarea de la Televiziunea Națională a ales o ținută formală. compusă dintr-o bluză albă, pantaloni și palton, la care vedeta a asortat o pălărie și o pereche de ochelari de soare. Apariția ei nu a fost pe placul tuturor, iar o fană a ținut să-i transmită că arată mai bătrână ca niciodată.

Fosta soție a lui Ștefan Băniă Jr. nu a reacționar dur, ci i-a transmis persoanei vizate un mesaj ironic, dar în stilul ei rafinat, fără jigniri sau lucruri răutăcioase.

Andreea Marin a fost atacată de o fană pe Instagram: „Niciodată nu ai arătat așa…”

Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate vedete TV din România și are milioane de fani în cei peste 25 de nai de când a debutat în lumea televiziunii. Recent, șatena a publicat pe contul de Instagram o fotografie diferită de restul, unde a ales o ținută inedită.

În timp ce sute de fani i-au complimentat alegerea, cineva a „sfătuit-o” să-și dea jos pălăria și ochelarii de soare pentru că arată bătrână cu ele. Așa cum era de așteptat, vedeta a reacționat imediat cu un comentariu într-o notă ironică, dar într-un stil delicat.

„Andreea, dă-și jos pălăria asta și ochelarii. Niciodată nu ai arătat așa ‘bătrână’ la față ca acum. Scuze, nu o spun cu răutate”, a scris persoana respectivă, cu câteva greșeli gramaticale în text.

Fără a sta pe gânduri, Andreea Marin i-a răspuns internautei într-un mod subtil, care i-a amuzat pe fani: „Cu bunătate, desigur, și cu lacune în privința limbii române”, a transmis prezentatoarea.

Pe de altă parte, Andreea Marin a primit sute de comentarii de laudă din partea fanilor, care i-au transmis că acest look îi vine perfect și i-au transmis gânduri bune, spunându-i cât de mult o apreciază.

„Wow! Super look, super vibe/ O zeiță, like always (n.r. ca întotdeaunaa)/ Superbă/ Totul e în armonie/ Eleganța…la ea acasă/ Elegantă în ținută și în replici. Perfectă/ O doamnă superbă și elegantă! Primăvară frumoasă!”, au fost doar câteva dintre comentariile urmăritorilor.

