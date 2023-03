Andreea Marin a suferit de depresie severă și a fost la un pas de sinucidere: ”Simți ca o gheară care îți strânge sufletul”

Fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. a suferit de severă și a fost la un pas de sinucidere. Bruneta a avut o perioadă foarte lungă în care simțea o gheară care îi strângea sufletul, în timp ce relațiile cu ceilalți se deteriorau pe zi ce trece mai mult.

Andreea Marin a fost diagnosticată cu boala secolului și era aproape să-și ia viața. Prin ce a trecut prezentatoarea

Andreea Marin a recunoscut că a fost diagnosticată cu boala secolului în urmă cu ani buni. a fost foarte aproape să-și ia viața din cauza unor produse naturiste care îi promiteau scăderea în greutate. Din păcate, moderatoarea și-a distrus viața o vreme lungă.

Depresia este o boală pe care bruneta a conștientizat-o la timp, după ce a văzut cazul Mădălinei Manole pe micile ecrane. Fosta moderatoare de la Surprize, surprize a avut insomnii puternice și credea că nu este o mamă, o soție și o prietenă bună.

„Și în ziua în care vei simți ca o gheară care îți strânge sufletul și că nu poți s-o ții sub control, că ai lacrimi în ochi aparent fără motiv… Nu, cei din jurul tău te pot privi și pot crede că: «Doamne, are de toate și se plânge mereu! Ce-i cu asta?!».

Ziua în care nu vei mai putea să dormi, vei simți că insomnia te cuprinde noapte de noapte, că nu mai poți să pui stăpânire pe sentimentele tale și că reverși nemulțumirile, toate aceste nemulțumiri ale tale, dar nu ca o excepție, că tuturor ni se mai întâmplă la nivel de excepție.

Devine o regulă să faci asta asupra celor chiar pe care îi iubești cel mai mult și care, la un moment dat, nu te mai pot înțelege că nu sunt specialiști, te iubesc, dar nu te înțeleg până la capăt.

În momentul acela trebuie să înțelegi că nu e nicio rușine să mergi la un psiholog și, dacă el îți indică, să mergi la un psihiatru. Nu e nicio problemă!”, a explicat Andreea Marin pentru .

Andreea Marin, sfaturi prețioase pentru oameni

Andreea Marin are câteva sfaturi prețioase pentru oamenii care suferă de depresie. Renumita prezentatoare îi îndeamnă să apeleze la un specialist pentru a trece cu bine peste boala secolului care nu se vindecă singură.

În plus, bruneta consideră că psihologul este imparțial și în măsură să-i îndrume pe cei care se confruntă cu astfel de necazuri. De asemenea, nimeni nu va avea o etichetă doar pentru simplu fapt că cere ajutorul.