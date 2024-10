Andreea Marin, afectată de burnout: “Nu am dormit 48 de ore. Deloc”

Andreea Marin a dezvăluit că este afectată de burnout. Prezentatoarea a organizat un eveniment și nu s-a odihnit deloc, motiv pentru care a ajuns la spital.

Andreea Marin a recunoscut că este afectată de burnout

din cauza unei probleme care afectează, în prezent, foarte multe persoane. Prezentatoarea a oferit mai multe detalii în cadrul unui interviu.

ADVERTISEMENT

Andreea Marin a avut nevoie de ajutorul medicilor și a fost internată la spital timp de o săptămână. Deși este mai mereu cu zâmbetul pe buze în public, vedeta nu este lipsită de probleme.

Prezentatoarea TV a fost premiată pentru gala organizată anul acesta, unde s-a bucurat de multă apreciere. Cu toate că este un proiect important, cu care a avut succes, Andreea Marin a depus foarte multă muncă.

ADVERTISEMENT

Înainte de această gală, prezentatoarea nu a dormit timp de 48 de ore. Aceasta a muncit foarte mult pentru eveniment. În plus, a avut mari emoții, în încercarea de a face ca totul să iasă conform planului.

Astfel, Andreea Marin a avut nevoie de o săptămână pe mâinile medicilor pentru a vedea că se confruntă cu sindromul foarte întâlnit în zilele noastre, și anume burnout.

ADVERTISEMENT

“A fost nevoie de o săptămână de analize pentru a ne da seama că am burnout, pentru a ne da seama ce este cu mine. Nu am dormit 48 de ore, deloc”, a declarat vedeta pentru .

Vedeta nu reușea să termine tot ce avea de făcut pentru gală, așa că nu a dormit. Chiar și fără să se odihnească, au rămas unele lucruri pe care nu a reușit să le termine.

ADVERTISEMENT

“Nu am dormit pentru că nu apucam să termin tot ce aveam de făcut, oricum nu am reușit, am reușit să termin în proporție de 80% din tot ce mi-am propus.

Dar era acea teamă că nu voi reușii să duc la bun sfârșit tot ceea ce mi-am propus. Eram o echipă frumoasă, dar puțini ca număr și în sală erau peste 1000 de oameni, sute de oameni de coordonat, nu a fost deloc ușor”, a adăugat ea.

Ce a învățat Andreea Marin după această experiență

, prezentatoarea spune că și-a învățat lecția și că nu va mai lăsa să i se întâmple astfel de situații. Andreea Marin a trecut prin emoții intense și a muncit foarte mult pentru evenimentul respectiv.

Aceasta s-a ocupat de gala până la cel mai mic detaliu. Din acest motiv, nu a reușit să se odihnească, deși avea mare nevoie.

“Dacă îți propui să stai într-un fotoliu, comod, 48 de ore, nu vei reuși. Dacă te agiți, dacă muncești, dacă ești într-o viteză 48 de ore, și apoi ești în fața a 1000 de oameni în sală, în fața tuturor echipelor de televiziune prezente acolo, dai interviuri, faci gala, esti și producător și prezentator, intri într-o temere, e copleșitor din punct de vedere al emoțiilor.

Nesomnul nu este deloc o idee bună, nu am să mai fac asta, m-am învățat minte și rezultatele…”, a mai declarat prezentatoarea pentru sursa menționată.