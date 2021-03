Andreea Marin, avertisment pentru hoții care au încercat să-i spargă casa: „Iubitul meu are o armă”

Andreea Marin îi avertizează pe hoții care au încercat să-i spargă casa în urmă cu câteva zile și se pare că a găsit o soluție pentru a se feri de alte evenimente neplăcute care s-ar putea petrece în viitor.

Vedeta de a TVR2 a mai trecut prin astfel de experiență și în trecut și vrea să facă tot posibilul pentru a asigura protecție nelimitată pentru ea și familia ei. De data aceasta, prezentatoarea i-a amenințat serios pe cei care au de gând să dea buzna pe proprietatea ei.

Andreea Marin a declarat, în cadrul unei emisiuni TV, că iubitul ei, Adrian Brâncoveanu, deține un permis port armă, sperând ca acceastă dezvăluire să-i sperie pe infractori.

Andreea Marin, avertisment pentru hoții care au încercat să-i spargă casa

Andreea Marin a trecut prin clipe de groază în weekend, atunci când hoții au încercat să-i spargă casa. Din fericire, alarma s-a activat imediat și imediat au ajuns agenții firmei de pază care au grijă de locuința vedetei, dar și oameni legii, care au cercetat cazul.

Fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. și-a luat măsuri dure pentru a evita astfel de incidente în viitor și a dezvăluit că partenerul ei deține legal o armă și o poată folosi dacă situația o impune, În plus, cei doi au un câine care păzește casa în permanență, așa că hoților le-ar fi greu să treacă de el.

„Adrian are permis port armă. El posedă din punct de vedere legal o armă cu care se poate apăra. Trebuie să te poți apăra în propria casă. Asta dacă nu îi prinde câinele nostru, Rocky, înainte, de fundul pantalonilor. E mai bine să nu te întâlnești cu el!”, a declarat Andreea Marin la emisiunea„Exclusiv VIP” de la Prima TV.

Andreea Marin, clipe de coșmar sâmbătă seara

Andreea Marin a avut parte de momente cumplite sâmbătă seara, atunci când hoții au încercat să o jefuiască. Nu este prima dată când vedeta trece printr-un astfel de inciedent.

În urmă cu șase ani, hoții i-au furat bijuteriile prezentatoarei, însă acum nu au putut pătrunde în casă, pentru că alarmele s-au activat imediat. Încă din 2015, Andreea Marin a avut grijă ca locuijnța din Voluntari să fie prevăzută cu un sistem de securitate performant, ca să nu mai treacă prin astfel de situații.

„Este adevărat, a existat o tentativa de spargere a locuinței, însă fără succes, întrucât după ce am avut o alta experienta de acest gen, furt din clădire, acum câțiva ani, am schimbat sistemul de securitate, am trecut recent și prin renovare schimbând ferestrele si ușile cu unele performante, securizate.

În plus, acești hoți, chiar daca ar întra în clădire, sincer ar fi dezamăgiți, noi avem un principiu: nu ținem în casa obiecte de valoare mare, gen bijuterii valoroase, nici bani cash, singurul lucru cu care ar putea pleca sub brat un hot ar fi vreun televizor, laptopul e cu mine mereu și oricum electronicele sunt detectabile după IP în ziua de azi, așadar ii pun în pericol după aceea. Firma de securitate a sosit la fata locului, la fel si politia și cineva apropiat, nu au avut nici prea mult timp la dispoziție.

Dacă acum câțiva ani hoții au fost prinși și apoi încarcerați, în acest moment, pentru cazul prezent, autoritățile au deschis dosar penal pentru infracțiunea de tentativa de furt calificat. Nu îmi face placere situația, nu îmi place sa vad oameni puși sub acuzare, sunt un om pașnic, dar fiecare om ar trebui sa fie conștient ca poarta răspunderea faptelor sale”, a declarat Andreea Marin pentru spynews.ro.