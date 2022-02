Video. Adevărul despre banii câștigați de Andreea Marin: “Am avut probleme financiare încă din copilărie, după moartea mamei”

Vedeta TV a povestit despre cele mai grele momente din viața ei, despre renunțările din copilărie, despre pierderea mamei și despre cum a ajuns să câștige bani frumoși din televiziune și proiectele speciale în care s-a implicat, de-a lungul anilor.

Andreea Marin nu a ezitat să-i povestea moderatorului „Fain & Simplu” despre perioada cumplită de depresie prin care a trecut, dar și despre cum reușește ca, zi de zi, să-și ducă la sfârșit toate task-urile.

„De unde vine puterea unei femei? Am înțeles asta din noul podcast „Fain & Simplu” cu Andreea Marin. Și am înțeles, povestindu-mi cum, la 9 ani, i-a murit mama în brațe, cum a devenit femeia de azi, din fața mea. De unde vine perfecționismul ei, disciplina, de ce e atât de organizată încât e obositoare pentru ceilalți, de ce Zâna e doar o etichetă și nu identitatea ei.

Și am mai înțeles încă nevoie absolută pe care o are Andreea: nevoia de dragoste.”, povestește Mihai Morar.

ADVERTISEMENT

“Eu am avut probleme financiare încă din copilarie, de la moartea mamei mele”

Andreea Marin și-a amintit că a avut o copilărie marcată atât de dispariția mamei, cât și de lipsuri materiale și a dezvăluit care a fost motivul din cauza căruia, de la 9 ani și până la 18 ani, nu a mai mâncat o înghețată.

„Eu am avut probleme financiare încă din copilarie, de la moartea mamei mele. Și nu a fost ușor, nici să trecem prin acei ani, financiar vorbind. Au fost niște greutăți prin care am trăit ani de zile(…) Tata se retrăgea în fiecare dimineață într-o cămăruta, mai mică decât aceasta, și închidea ușa cu cheia. Noi, fetele, ne uitam pe gaura cheii, eram curioase să vedem ce face în fiecare zi acolo. De fapt nota, scria și scria și scria. Și, într-o zi, am furat cheia și am intrat acolo fără știrea lui. Ne-am uitat în biroul lui și am găsit aceea agendă. Acolo el calcula și recalcula pe termen lung, pe luni, pe ani, se gândea cum să își plătească datoriile. Din acel moment noi am decis să renunțăm la ceva, să alegem lucrul acela care este cel mai important pentru noi. Am ales înghețata. Ne-am dat seama că-i cerem prea multă înghețată tatălui nostru și, cu siguranță, de la înghețată el nu poate să pună bani deoparte și să plătească ce are de plătit!”, i-a povestit Andreea Marin lui Mihai Morar.

ADVERTISEMENT

Valeriu Lazarov a învătat-o pe Andreea Marin cum să facă bani

Anii au trecut și Andreea Marin a devenit una dintre prezentatoarele cel mai bine plătite. Spune că nu a câștigat salariul meritat de la angajator, însă a fost învățată cum să facă singură bani, folosindu-se de imaginea ei.

“Salariu mic, la TVR Iași, dar pasiune mare. salariu de TVR, nici gând să fie unul extraordinar. Apoi, la Lazarov, aveam un salariu absolut decent, dar nu eram plătită mult și nu am fost până la sfârșit. Dar el m-a învățat cum să câștig bani din momentele publicitare și apoi am început să fac publicitate pe scară largă, iar lucrurile s-au extins. Apoi am devenit producător, am început să fac campanii și am trăit pe picioarele mele când Surprizele nu au mai fost.”, a mărturisit Andreea Marin, precizând că este și a fost întotdeauna o persoană chibzuită. Vedeta a învățat să își investească banii, dar mărturisește că a făcut, recent, credit pe o perioadă de 10 ani, pentru a-și cumpăra o casă în pandemie pe care a transformat-o într-un Hub Creativ.

ADVERTISEMENT

“Nu ai să mă vezi că îmi cumpăr nu știu câte genți scumpe, pantofei, cum fac fetele”

“Am învățat să economisesc, să fiu cumpătată, să trăiesc cu mai puțin și nu am mai putut să scot obiceiul ăsta din sângele meu. Nu ai să mă vezi că îmi cumpăr nu știu câte genți scumpe, pantofei, cum e la modă… Eu prefer să investesc în studioul meu, în chestiuni de ordin tehnic. (…) Nu am avut banii ca să cumpăr o casă, am luat credit, o să plătesc vreo 10 ani, dar aia e. Cumpătare ca să poți să faci lucruri mari, ca să lași în urmă.”, i-a dezvăluit

Ce nu ar face Andreea Marin niciodată: “Nici să mor de foame”

Vedeta recunoaște că au existat momente în care a refuzat proiecte profesionale care îi garantau venituri mari, dar care nu o reprezentau. Andreea Marin spune că nu este omul care să facă compromisuri și există anumite limite pe care nu le-ar încălca pentru toți banii din lume.

ADVERTISEMENT

“Nu prea se investește în formate mari. Jocuri și concursuri nu mă prea atrag. Am avut această excepție de la Pro Tv, când am fost la Masked Singer, pentru că a fost o chestie foarte simpatică. Eu am ales rolul personajului negativ, mi-am dorit o provocare. A fost cu totul altceva și a fost bine plătit, să spunem lucrurilor pe nume. A fost un job foarte bine plătit, și plăcut, și haios, adică m-am simțit bine în povestea asta. (…) Au existat niște momente în care unii au făcut niște compromisuri pe care eu nu le-aș fi făcut niciodată, nici să mor de foame. Nu aș încerca să fac lucruri că se vând azi, dacă mie nu mi se potrivesc. Tu dacă ai o valoare ține ștacheta sus, mergi pe drumul tău, îmbogățește ceea ce faci, caută forme noi, dar nu te prosti, doar pentru că aia e de făcut în momentul acela. Nu există pentru mine să dau cu stângul în dreptul și să dărâm ceea ce am muncit și am învățat în atâția ani doar ca să fac pe plac unora.”, spune Andreea Marin.

Ofertată să participe la Asia Express: “Nu ai să vezi! Pentru nicio sumă de bani”

În prezent, Andreea Marin recunoaște că își permite luxul de a alege proiectele în care se implică și este cunoscută pentru cerințele ferme pe care le are. Dacă pleacă din țară sau din București pentru un contract, are grijă să nu lipsească mai mult de o zi de acasă, ceea ce generează stres colaboratorilor care sunt nevoiți să găsească soluții, cum ar fi achiziția biletelor de avion dus-întors în aceeași zi și organizarea filmărilor sau întâlnirilor între cele două zboruri.

ADVERTISEMENT

Întrebată de Mihai Morar cu cine ar participa în emisiunea “Asia Express”, Andreea Marin a declarat că nu este genul de proiect care să-i stârnească interes.

“Nu ai să vezi, dar oamenii au fost foarte drăguți, că m-am curtat. Nu urmăresc, dar înțeleg că este un proiect simpatic, care supune provocărilor pe invitați. Eu nu o să merg dintr-un alt motiv, în primul rând. Nu pot să lipsesc atât de mult, nu vreau să lipsesc de lângă fiica mea, de lângă partenerul meu de viață, pentru nicio sumă de bani. Nu, mulțumesc!”, i-a dezvăluit Andreea Marin lui Mihai Morar.

Andreea Marin, de la lupta cu depresia la dorința de a deveni din nou mamă

În cadrul podcastului, Andreea Marin a atins și subiectul depresiei, afecțiune cu care s-a luptat în perioada căsătoriei cu Ștefan Bănică Jr. Fire puternică, vedeta recunoaște că a refuzat multă vreme să ceară ajutorul unui psiholog, dar momentul sinuciderii Mădălinei Manole a trezit-o la realitate și a făcut-o să bată la ușa unui specialist. Așa a aflat că suferă de depresie și a început procesul de vindecare.

“Singura mea fericire era copilul”

“Depresia asta nu vine așa, din cer. Aveam eu niște probleme de suflet, dar nu motivau ceea ce înseamnă o boală. Da, depresia este o boală și felul în care se manifestă nu este deloc plăcut. Nu poți să ai o stare bună zi de zi, mult timp.

Nu poți să mai dormi bine, și știi bine ce face lipsa de somn. Eram nefericită. O continuă nefericire. Singura mea fericire autentică era copilul, atunci când era în brațele mele. Am înțeles din explicațiile acelui psiholog, de la televizor, că ar trebui măcar să verific, totuși sunt un om rațional, ceea ce am și făcut.

Și în felul acesta am aflat că da, am depresie, că nu e o rușine, că e o boală, că nu e o vină, că nu e o etichetă. Atunci când te duci la un psiholog sau la un psihiatru nu trebuie să ți se pună eticheta de nebun sau lunatec, sau mai știu eu ce. (…) Am văzut oameni destoinici, oameni ce păreau cu picioarele pe pământ, care și-au luat viața în urma depresiei. Deci nu e o joacă!

Sufletește nu eram bine. Nu eram bine în viața mea personală, pe toate direcțiile. Aș fi mai atentă, pur și simplu. Deși uneori nu ai cum să îți dai seama, înveți greșind.”, a dezvăluit Andreea Marin.

“Partenerul meu de viață seamănă foarte mult cu tatăl meu”

Ajunsă la 47 de ani, fosta prezentatoare de la TVR simte că și-a găsit liniștea, dar și sufletul pereche. Locuiește deja de mai mulți ani cu partenerul ei, Constantin Brâncoveanu, fost consul în Libia, și este pregătită să devină, din nou, mamă.

“Sunt pur și simplu fericită, îmi știu limitele, fac ce îmi place, am un partener de viață care – culmea!- seamnănă foarte mult cu tatăl meu. Tata era o combinație rară de putere și de sensibilitate.

În primii trei ani, partenerul meu de viață era consul în străinătate, pe un alt continent, după care am înțeles că relația noastră se maturizează și ne dorim mai mult. Acum trăim împreună de câțiva ani.”, a spus Andreea Marin.