Andreea Marin, sărbători între familie, fapte bune și carieră: “Muncesc 14-16 ore pe zi, dar nu mă plâng”

Încă de la sfârșitul lunii noiembrie, Andreea Marin este într-o continuă sărbătoare. Cu toate acestea, pe lângă aniversări și momentele petrecute acasă cu cei dragi, vedeta este implicată în nenumărate proiecte, care mai de care mai solicitante.

În prag de sărbători, între familie, fapte bune și carieră

Când vorbești despre Andreea Marin, vorbești despre una dintre cele mai puternice femei din România, care se implică zi de zi în diverse proiecte atât de imagine, cât și de caritate. În prag de sărbători, vedeta e ca argintul viu și încearcă să se împartă cu succes între familie, fapte bune și carieră.

”Sincer, nu îmi place să mă plâng, dimpotrivă, îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă putere să fac ceea ce pot pentru a lăsa ceva în urma mea. Da, decembrie e întotdeauna pentru mine o lună foarte plină, muncesc 14-16 ore pe zi, se adună și multă oboseală, dar merită. De pildă, campaniile umanitare din decembrie, tradiție la final de an, îmi aduc atâta emoție și bucurie, încât tot efortul e răsplătit de ceea ce simt privind bucuria din ochii oamenilor!”, a spus Andreea Marin.

Andreea Marin, alături de bolnavii de Covid și TBC

Anul acesta, Andreea Marin le-a oferit câteva clipe de bucurie pacienților bolnavi de COVID-19 și TBC, de la Institutul ”Marius Nasta”. Împreună cu echipa ei și ajutată de Paula Seling, vedeta a împărțit oamenilor cadouri și a organizat un spectacol de colinde, în curtea spitalului.

”Anul acesta, pe lângă cazurile individuale ajutate de noi, fundația mea, ‘Prețuiește viața’, am făcut împreună cu oameni cu suflet mare și o campanie specială dedicată bolnavilor de COVID și TBC care petrec, din păcate, sărbătorile în spital, la Institutul Nasta, trăind o experiență foarte grea.

Am decorat bradul și am adus lumină în parcul pe care-l pot privi de la ferestrele saloanelor lor, sute de daruri au fost pregătite pentru bolnavi și echipa medicală, Paula Seling a fost într-o seară magică alături de noi și de Moș Crăciun, și a cântat în parc pentru ei, a fost un moment de neuitat! Boxele au fost montate și în interiorul clădirii, și afară, pentru a sunetul colindelor să fie auzit și pentru oamenii aceștia, care trec prin greu. Și vorbim despre o boală cu riscuri mari și care se trăiește fără cei dragi alături.”,a mai spus Andreea Marin pentru FANATIK.

Cum a surprins-o Moș Nicolae

Încă de la sfârșitul lunii noiembrie, Andreea Marin s-a pregătit pentru turul de forță ce avea să vină în luna decembrie. De exemplu, de Sfântul Andrei, vedeta a preferat să se odihnească și să petreacă în liniște alături de cei dragi, fiica ei și .

”De Sfântul Andrei am stat acasă cu cei dragi mie, pur și simplu. Este un sentiment și un timp foarte prețios acesta pe care îl petrecem împreună, cât despre darurile de la Moș Nicolae, pot spune că mi-a adus multă dragoste. Darurile fizice sunt mai puțin relevante, însă pot spune că am simțit dragostea cu adevărat și îi mulțumesc pentru asta.” , a mai povestit Andreea Marin pentru FANATIK.

Ce își dorește vedeta, anul acesta, de Crăciun

Andreea Marin este Moș Crăciun în această perioadă, pentru mulți oameni mai puțin norocoși, și mărturisește că nu își dorește multe lucruri pentru ea. Sănătate și zâmbete alături de cei dragi

”Îmi doresc ca Moșul să îmi aducă un sac plin cu sănătate, să îmi ajungă pentru încă un an. Mie îmi place foarte mult să dăruiesc, să fac cadouri, dar nu prea știu să primesc. Mă bucură însă, nespus, bucuria celui pentru care am pregătit un cadou, cu toată inima. ”, a declarat Andreea Marin.

Fiica Andreei Marin va împlini 14 ani

Decembrie este o lună aparte pentru Andreea Marin. Pe lângă toate campaniile în care se implică, aniversarea fiicei sale ocupă primul loc în lista evenimentelor importante. și prezentatoarea TV recunoaște că este extrem de emoționată și împlinită că fiica ei o face mândră zi de zi.

”Nu pot să vă spun detalii despre ce vom face de ziua ei, e bucuria ei, așa că tot ce voi face e să fiu cu tot ce pot alături de ea într o zi frumoasă, împlinește 14 ani și pot să spun că sunt peste măsură de emoționată.”, ne-a mai spus vedeta.

Cum este Andreea Marin ca mamă

Deși Andreea Marin inspiră putere, determinare, feminitate și multă bucurie, vedeta recunoaște că s-a întrebat de-a lungul timpului dacă este o mamă bună pentru fetița ei.

”Sigur că am mai avut momente în care m-am întrebat dacă sunt o mamă bună și e firesc. Cred că toți părinții trec prin îndoieli, mai ales când ne luptăm să împacăm și munca, și grija pentru cei de acasă, și timpul pare prea scurt mereu.”, a mai declarat vedeta.

Cum erau sărbătorile celebrei prezentatoare în copilărie

Ajunsă la maturitate, vedeta își amintește cu drag de sărbătorile de iarnă din copilărie. Cu bucurie în suflet, Andreea Marin ne-a povestit cum arătau cele trei zile de sărbătoare în familia ei, atunci când mama vedetei era încă în viață.

”Zilele cu mama în bucătărie, gătind bunătățile tradiționale, serile în care tata trăgea sania prin omăt cu noi chicotind, cu cizmele afundându-se în zăpadă, împodobirea bradului, vizita Moșului, ceaslovul de obrăznicii în care se găsea mereu și despre noi ceva. Am avut o copilărie magică, cât timp mama a fost lângă noi. Apoi, tata a devenit îngerul nostru pe pământ, protector și erou pentru mine.”, a mai povestit celebra prezentatoare.

Crăciunul perfect pentru Andreea Marin

Vedeta așteaptă cu nerăbdare sărbătorile de iarnă și, deși mai mereu este pe fugă, Andreea Marin mărturisește că s-ar bucura dacă anul acesta ar avea parte de un Crăciun liniștit, cu cei dragi alături și îmbrăcată în pijamale.

”Crăciunul perfect pentru mine înseamnă să am oamenii dragi alături, să nu ies din pijamalele de Crăciun, șosete groase, focul trosnind în cămin, filme, plăcinte, vin fiert și odihnă pentru minte și suflet.”, a conchis vedeta.

Andreea Marin a câștigat ”Masked Singer România” 2021

Sezonul 2 din Masked Singer România s-a terminat cu o surpriză de proporții. În seara zilei de 9 decembrie, vedeta a fost desemnată câștigătoarea celui de-al doilea sezon al celebrei emisiuni. Trofeul i-a fost înmânat celebrei prezentatoare chiar de către câștigătorul sezonului 1, Mugur Mihăescu. Surprinzător sau nu, jurata concursului,



”De fapt, eu am provocat această transformare, să fiu sinceră! Propunerea inițială a echipei emisiunii era ca eu să îmbrac un costum mult mai… pașnic. Un personaj mult mai simpatic, fără a avea în spate bagajul pe care îl are Muma Pădurii – nu e prea frumoasă, nu-ți vine s-o iei de nevastă, îți inspiră teamă, pare rea, corpul ei nu e deloc atrăgător, și totuși…O necesitate a acestui format TV era să păstrezi misterul.

Știam că a mă îndepărta de ceea ce oamenii sunt obișnuiți să vadă în mine înseamnă o șansă în plus pentru personajul meu de a ajunge cât mai aproape de finală, dar recunosc, deși sunt o fire competitivă, nu mă așteptam chiar să câștig. ”, a declarat Andreea Marin, pentru revista