Andreea Marin, detalii despre diagnosticul pe care l-a primit în urmă cu un an. ”Am căzut pe stradă, nu aveam aer”

Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate și mai urmărite vedete din România. De-a lungul timpului, aceasta și-a deschis inima în fața fanilor și a vorbit despre unele dintre cele mai grele momente din viața ei.

Andreea Marin a căzut din picioare pe stradă în urmă cu un an

Andreea Marin și-a petrecut întreaga viață în lumina reflectoarelor. Vedeta a fost implicată în fel de fel de proiecte și mereu a pus conexiunea umană pe primul loc.

Cei care o urmăresc de ani buni pe Andreea Marin, sigur au observat că aceasta este mereu cu zâmbetul pe buze. Rareori vorbește despre problemele sale. Ei bine, anul trecut, fosta ”Zână a Surprizelor” a avut parte de un episod mai puțin plăcut, despre care a ales să vorbească cu fanii ei.

Andreea Marin a povestit recent cât de mult a schimbat-o diagnosticul pe care l-a primit în urmă cu un an. De atunci, vedeta a decis să își schimbe radical stilul de viață și să pună pe primul loc sănătatea.

În urmă cu mai bine de un an, ceea ce avea să fie o zi obișnuită de muncă, s-a transformat într-un episod nefericit pentru Andreea Marin. În timpul filmărilor, vedeta a căzut din picioare pe stradă. Atunci, și-a dat seama că aceasta este un semnal de alarmă.

”S-a întâmplat ceva cu mine un an. În timpul muncii, am căzut pe stradă. Am venit salvarea rapid și am fost dusă la spital. Acolo, medicii m-au repus pe picioare.”

Andreea Marin a aflat că trebuie să slăbească dacă vrea să stea departe de probleme

Andreea Marin a recunoscut că s-a confruntat de multe ori cu astfel de episoade. Cele mai dese dintre ele erau cauzate de presiunea emisiunilor în direct și de programul destul de încărcat.

”Eu astfel de episoade, nu atât de dure, am avut din plin. În anii când făceam televiziune și munceam de luni până duminică. Era un ritm infernal și o presiune a directului și nu existau discuții să nu iasă.”

Andreea Marin a povestit că după acest episod, care, treptat, au dus la senzația de anxietate. În acel moment, vedeta și-a dat seama că ar putea avea probleme cu inima, așa că s-a prezentat la un medic cardiolog.

”Eu m-am reîntors la medic pentru că am observat că nu respir bine. Nu aveam aer. Era o senzație neplăcută care mă dusese la anxietate, la atacuri de panică. M-am gândit la probleme legate de inimă, pentru că am în familie un astfel de istoric.”. a declarat Andreea Marin în cadrul conferinței ”Fain & Simplu”

După ce a mers la medic, pentru a evita problemele de sănătate. Din fericire, Andreea Marin a aflat că nu are probleme la inimă, dar cel mai bine pentru ea ar fi să slăbească. Vedeta a aflat care sunt consecințele dacă nu scapă de kilogramele în plus, așa că a făcut schimbarea nu de dragul dietei, ci pentru sănătatea sa.