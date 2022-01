Cum reușește Andreea Marin să se mențină în formă la 47 de ani: ”Nu recomand dieta mea”

În luna decembrie a anului 2021, Andreea Maria , dar pentru ea vârsta este doar un număr. Invitată în emisiunea lui Cristi Brancu, Andreea Marin a recunoscut cum reușește, de fapt, să piardă kilogramele acumulate în plus.

Andreea Marin urmează o dietă strictă

Nu doar mulțimea de proiecte în care este implicată o ține în priză, ci și stilul de viață pe care a ales să îl urmeze odată cu începerea noului an.

După o lună de răsfăț culinar, în care „mama soacră” i-a gătit numai bunătăți, ”Zâna” a început o dietă strictă, recomandată de medic, pe care o urmează cu strictețe și care deja i-a oferit și primele rezultate.

Trei kilograme pierde pe săptămână Andreea Marin, asta pentru că nu mănâncă dulciuri, carbohidrați ori carne grasă, consumând în schimb multe ceaiuri. Diva are trei mese pe zi și îi este permis să se răsfețe cu o salată de fructe, dar doar o dată pe săptămână.

”E o chestiune asumată”

”Mă simt mai bine ca la finalul de an. Am început cu energie bună, saună, masaj, alergare zi de zi. E o chestiune asumată. Decembrie este luna sărbătorilor la mine în familie, nu ținem diete de sărbători, ne place viața. Mănânc poale în brâu, sarmale cu smântână, ardei, pâine caldă. Mama prietenului meu gătește extraordinar, a venit la noi încărcată numai cu bunătăți făcute în casă.

La fel de asumat este și începutul lui ianuarie, ne punem pe o direcție, nu pentru că este importantă silueta, ci pentru că este importantă sănătatea. În ianuarie se schimbă treaba. De lunea trecută am început o dietă destul de drastică, dată de nutriționist, știu care sunt riscurile și de aia nu mă iau după alții și nu o recomand nimănui.

Sunt importante sarea, piperul, verdețurile, te ajută să faci mâncarea dietetică mai gustoasă. Dar fără dulce, dar o dată pe săptămână am voie o salată de fructe, fără prăjeală, fără carbohidrați, fără carne cu grăsime. Nu am ore fixe, mănânc doar dimineața, la prânz și seara. Cam trei kilograme pe săptămână pierd, două săptămâni țin această dietă, după care urmează să am un stil de viață sănătos. Eu am adăugat și niște ceaiuri de detoxifiere. Le fac acasă, sunt ceaiuri pentru rinichi, intestine și pentru ficat. Fără ele rezultul nu ar fi același”, a declarat Andreea Marin în emisiunea lui Cristi Brancu.

”Zâna” lansează o carte în luna martie

Pe lângă planurile de imagine pe care le are, Andreea Marin se pregătește ca în scurt timp să lanseze o carte foarte dragă ei.

Fosta prezentatoare spune că anul 2022 a venit pentru ea cu multe proiecte, dar și cu șansa de a scoate pe piață cartea intitulată ”Nu există nu se poate”. O carte care, subliniază ea, vine cu încurajări pentru toți cei care se află la necaz, direct de la cei care au trecut prin momente asemănătoare, plus dezvăluirile personale.

”Voi scoate o carte în martie, sperăm să fie gata. Nu este dedicată femeilor în pricipiu, vor fi două volume. Conține o parte legată de viața mea și cele mai importante momente și mărturii din emisiunea ”Nu există nu se poate”. Urmează și niște contracte foarte frumoase atât în țară, cât și în străinătate. Nu vă pot spune mai multe acum, dar veți vedea”, a adăugat vedeta TV.

Andreea Marin, relație de excepție cu partenerul de viață

Și pe plan personal lucrurile stau la fel de bine. Andreea Marin este o femeie norocoasă și asta pentru că deși este mereu prinsă în multe proiecte, partenerul de viață îi este alături.

Ea și Adriana Brâncoveanu, spune ”Zâna”, sunt două persoane care se aseamănă foarte mult, lucru care face ca fiecare să înțeleagă viața profesională a celuilalt, să fie empatici unul cu altul și să aibă aceeași viziune și aceleași plăceri.

”Noi doi (n.r. ea și partenerul de viață) ne asemănăm, ne este ușor să ne înțelegem și ne sprijinim. Suntem în aceeași zonă de comunicare, contact cu oamenii, este același gen de muncă. Există multe compatibilități”, a mai spus Andreea Marin la Exclusiv VIP.

Radu și Violeta, doi frați foarte uniți

Cuvinte la fel de frumoase au fost spuse și despre relația pe care fiica sa o are cu Radu Ștefan, fratele său vitreg, care recent , având-o aproape pe Violeta.

Andreea Marin spune că Violeta și Ștefănuț, așa cum îl alintă ea, sunt doi copii care seamănă foarte mult, care se susțin și pe care ea îi iubește în aceeași măsură.

”Este normal ca surioara lui să îl susțină, ei se înțeleg foarte bine. Sunt atât de uniți, îi iubesc când văd cum au grijă unul de celălalt și seamănă foarte bine”, a concluzionat fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr.