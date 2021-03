Andreea Marin, din nou în vizorul hoților. Cum au încercat să-i spargă casa

Hoții au încercat din nou să o jefuiască pe Andreea Marin, după ce în urmă cu aproximativ șase ani au lăsat-o fără bijuterii. De această dată nu și-au mai putut duce, însă, planul până la capăt, pentru că sistemul de alarmă cu care este prevăzută locuința din Voluntari s-a declanșat imediat.

Potrivit antena3.ro, incidentul a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 20:00, când mai mulți indivizi au sărit gardul și au încercat să pătrundă în casă pe geam. Deși au ajuns în foarte scurt timp la fața locului, agenții firmei de pază nu au mai putut să dea de urma lor.

Au alertat, în schimb, autoritățile, iar în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul tentativei de comitere a infracțiunii de furt calificat. Cercetările sunt încă în desfășurare.

„Colegii mei din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați de către o societate de pază cu privire la faptul că la un imobil din orașul Voluntari a fost comisă o tentativă la infracțiunea de furt calificat.

La fața locului s-au deplasat de îndată polițiștii orașului Voluntari pentru efectuarea de cercetări specifice. În prezent se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la infracțiunea de furt calificat”, a declarat purtătorul de cuvânt IPJ Ilfov, Anne-Marie Ciolcă.

Reacția fostei „Zâne a Surprizelor”: „Fiecare om ar trebui să fie conștient că poartă răspunderea faptelor sale”

Ulterior, Andreea Marin a confirmat incidentul și a anunțat că tentativa hoților de a-i sparge locuința a fost sortită eșecului, datorită sistemului de securitate pe care l-a instalat în 2015, când a rămas fără bijuterii în valoare de 1.000 de lei.

„Este adevărat, a existat aseară o tentativă de spargere a locuinței, însă fără succes, întrucât după ce am avut o altă experiență de acest gen, furt din clădire, acum câțiva ani, am schimbat sistemul de securitate, am trecut recent și prin renovare schimbând ferestrele și ușile cu unele performante, securizate.

În plus, acești hoți, chiar dacă ar intra în clădire, sincer ar fi dezamăgiți, noi avem un principiu: nu ținem în casă obiecte de valoare mare, bijuterii valoroase, nici bani cash.

Singurul lucru cu care ar putea pleca sub braț un hoț ar fi vreun televizor, laptopul e cu mine mereu și oricum electronicele sunt detectabile după IP în ziua de azi, așadar îi pun în pericol după aceea.

Firma de securitate a sosit la fața locului, la fel și Poliția și cineva apropiat, nu au avut nici prea mult timp la dispoziție. Dacă acum câțiva ani hoții au fost prinși și apoi încarcerați, în acest moment, pentru cazul prezent, autoritățile au deschis dosar penal pentru infracțiunea de tentativă de furt calificat.

Nu îmi face plăcere situația, nu îmi place să văd oameni puși sub acuzare, sunt un om pașnic, dar fiecare om ar trebui să fie conștient că poartă răspunderea faptelor sale”, a declarat fosta „Zână a Surprizelor” pentru spynews.ro.