Andreea Marin e în culmea fericirii. E anunțul momentului în viața fostei prezentatoare TV

Andreea Marin e mai ca niciodată. E vestea cea mai așteptată despre viața fostei moderatoare de la Surprize, surprize. Adrian Brâncoveanu, iubitul vedetei, a primit o funcție extrem de importantă. a transmis că a fost numit consul general.

Concret, partenerul de viață al fostei prezentatoare tv este de zilele acestea şef al Consulatului General al României la Haifa, Israel. MAE mai spune că această propunere a fost aleasă în urma punerii în aplicare a Procedurii de numire a consulilor generali țării noastre.

Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Secretariatul General al Guvernului au lansat un concurs în acest sens la jumătatea lunii martie. Mai mult, pentru funcția de consul general au fost luate în calcul mai multe criterii specifice acestui post.

Pentru a asigura reprezentarea României în afara granițelor, Adrian Brâncoveanu întrunește toate calitățile necesare. Iubitul Andreei Marin nu este străin de acest domeniu, având un CV de-a dreptul impresionant.

Cine este Adrian Brâncoveanu, partenerul Andreei Marin

Adrian Brâncoveanu, partenerul fostei moderatoare Andreea Marin, a ocupat funcții importante de-a lungul carierei sale. Bărbatul s-a născut în anul 1985, în Focșani, județul Vrancea, și provine dintr-o familie înstărită.

Părinții săi sunt deținătorii a mai multor proprietăți în România, printre care se află și o vilă cu livadă. Potrivit , el a fost referent principal în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și viceconsul la Damasc.

De asemenea, a fost consul la Tripoli, în Libia și a trăit o perioadă în Tunisia. În plus, iubitul Andreei Marin a cochetat o vreme cu lumea afacerilor și cu cea a investițiilor. Și-a deschis o firmă, dar care a fost închisă în anul 2007.

Pe scurt, Adrian Brâncoveanu este diplomat și are o avere considerabilă. Din declarația sa de avere reiese că are două apartamente în București și două mașini. Totodată, are un salariu foarte mare și mai mulți bani în conturi.