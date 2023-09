Andreea Marin e în culmea fericirii la 49 de ani. A făcut anunțul momentului: “Totul se schimbă atunci când…”

Andreea Marin a făcut un anunț neașteptat la cei 49 de ani ai săi. Ce se întâmplă acum în viața vedetei de televiziune și de ce este în culmea fericirii?

Andreea Marin e în culmea fericirii la 49 de ani

Vedeta de televiziune este foarte mândră de ea și chiar este în culmea fericirii! După o perioadă lungă în care s-a luptat cu kilogramele în plus, aceasta a avut un succes.

La 49 de ani, Andreea Marin se poate lăuda că nu mai puțin de 13 kilograme! Vedeta chiar spune că se simte mult mai tânără datorită acestui lucru.

Vedeta a intrat în toamnă cu noua ei siluetă, după ce pe parcursul verii a reușit să dea jos kilogram după kilogram, până a ajuns un total de 13 kilograme în minus.

Andreea Marin nu se oprește însă aici pentru că are un plan! Vedeta TV vrea să ajungă să aibă din nou silueta din liceu, așa că are de gând să slăbească până va ajunge la același număr de kilograme ca acum trei decenii!

„Într-adevăr, chiar simt că am întinerit, pentru că asta face pierderea în greutate. În această vară am pierdut 13 kg până în acest moment și îmi doresc să mai pierd câteva ca să ajung așa, ca în liceu.

Așa că iată călătoria în timp în sens invers este posibilă. Într-adevăr, și tenul arată mult mai bine, cheful de viață, totul se schimbă atunci când ești din nou în echilibru”, a spus vedeta, potrivit

Cum a slăbit Andreea Marin

Andreea Marin a povestit și . Vedeta spune că nu există niciun secret ascuns, ci dietă și mișcare.

Ea a apelat la ajutorul unei specialist în nutriție, anume Carmen Barcan. Andreea Marin spune că o parte din reușită se datorează și constituției sale destul de bune.

„Mă bucur foarte mult. Am făcut asta cu ajutorul unei diete corecte și cu ajutorul unui specialist Carmen Barcan, pe care o vedeți adesea la televizor, pentru că are multe rezultate remarcabile.

Așa că am mulțumit poate și constituției mele destul de bune. Am 49 de ani însă, se ține bine bătrânica. Și am grijă să fac mișcare. Nu există secrete cu adevărat”, a mai spus aceasta.