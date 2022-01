Andreea Marin, filmată nemachiată în timp ce face saună: “Specialiști din Franța și din România mi-au creat propria cremă”

La 47 de ani, Andreea Marin este, în continuare, una dintre cele mai frumoase și apreciate femei din România. Vedeta nu se ferește să își arate chipul nemachiat, ba chiar a declarat că încearcă, pe cât posibil, să folosească machiaj doar în situații excepționale.

Cum arată Andreea Marin fără machiaj?

Andreea Marin nu se teme să-și arate fața nemachiată. Drept dovadă, ea s-a lăsat filmată în timp ce era în saună, fără să îi pese de faptul că nu are niciun strop de machiaj pe ten.

Mai mult, „Zâna” a mărturisit că, în viața de zi cu zi, folosește cât mai puține produse de înfrumusețare. Se axează mai mult pe îngrijirea și hidratarea pielii, decât pe acoperirea imperfecțiunilor.

ADVERTISEMENT

Mai mult, Andreea Marin și-a creat propria cremă de față, în colaborare cu specialiști din țară și din străinătate. Despre aceasta, a declarat că este potrivită pentru toate tipurile de ten și poate fi folosită de majoritatea femeilor.

„În primul rând, mi-am creat propria cremă, împreună cu ajutorul specialiștilor, din România și din Franța. Este o cremă de noapte, hidratantă, exact cu ingredientele care sunt potrivite. Dar care sunt potrivite cam oricărui tip de ten.

ADVERTISEMENT

Am grijă să nu mă mai machiez mult. Nu mă mai machiez decât atunci când e musai, am nu știu ce filmare mai complicată. În rest, eu acasă nu mă machiez sau când ies undeva dau cu o cremă pe față. Că e normal să te protejezi de razele solare, dar folosesc doar rimelul și cu asta am terminat.”, a afirmat „Zâna Surprizelor”.

Andreea Marin are o rutină zilnică strictă

Andreea Marin își începe fiecare dimineață la ora 7 și, timp de două ore, se pregătește pentru ziua în curs. Realizatoarea de televiziune începe întotdeauna cu 30 de minute de mișcare, urmate de saună și mesaj.

ADVERTISEMENT

În două săptămâni, Andreea Marin a reușit să slăbească aproape 5 kilograme, cu ajutorul alimentației echilibrate și a sportului.

„Corpul trebuie să funcționeze din nou așa cum trebuie. De exemplu, pe lângă o dietă pe care o urmez numai cu ajutorul nutriționistului, beau zilnic ceaiuri. În prima săptămână am slăbit patru kilograme, prin acest program al meu.

ADVERTISEMENT

Nebunia asta cu sauna și cu fotoliul de masaj însemnă o minune, pentru că sauna te ajută să scoți toxinele din corp, asta face procesul ăsta și cu cât poți să facilitezi treaba asta, pur și simplu, pielea se schimbă, vezi evoluția. Iar scaunul de masaj este extraordinar.” , a declarat Andreea Marin.

Chiar dacă i-a fost mai greu la început, Andreea Marin își respectă cu sfințenie programul zilnic. E conștientă de faptul că metabolismul se schimbă odată cu vârsta, astfel că face orice îi stă în putință pentru a se menține cât mai tânără.

ADVERTISEMENT

„Treaba cu sportul o iau în serios, n-o sar, jumătate de oră in fiecare zi. După o săptămână și jumătate, simt, deja, că sunt alt om. Important e să ne recăpătăm vitalitatea și energia. Lucrurile astea contează. ”, a adăugat Andreea Marin.