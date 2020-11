Andreea Marin, în lacrimi la propria emisiune. Ce a emoționat-o pe vedetă

Andreea Marin moderează o emisiune încărcată emoțional, cu povești impresionante, vedeta mărturisind că ceva a făcut-o să izbucnească în lacrimi chiar în platoul show-ului de la TVR 2. Frumoasa brunetă a plâns, fără a se sfii de invitată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Celebra prezentatoare a recunoscut că este prima oară în 27 de ani de carieră când i se întâmplă să plângă și să nu se mai poată opri. Fosta moderatoare de la „Surprize, surprize” a simțit ceva puternic în adâncul sufletului, lucru care a făcut-o să nu-și mai stăpânească lacrimile.

Fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. nu a dorit să spună care a fost motivul pentru care a ajuns în această situație, păstrând suspansul pentru diseară când va ajunge în fața telespectatorilor cu emisiunea sa „Nu există nu se poate” ce începe la ora 18:00.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Marin a plâns în hohote în emisiunea sa. De la ce a pornit totul

Totodată, Andreea Marin nu a vrut să dezvăluie nici cine este invitata care a marcat-o, totul fiind învăluit într-un mister total. Vedeta a mărturisit că este „om”, scuzându-se în acest fel pentru lacrimile care vor curge șiroaie pe parcursul emisiunii de la TVR 2.

Mai mult decât atât bruneta în vârstă de 45 de ani a realizat că timpul și experiența nu valorează nimic în fața destăinuirilor și emoțiilor puternice, mai ales că emisiunea sa este una cu impact emoțional foarte mare.

ADVERTISEMENT

„Am trăit și asta: de la primul cuvânt față în față cu invitata mea de azi, am izbucnit în plâns. Nu m-am emoționat doar puțintel, nu am lăcrimat pe ascuns, pur și simplu ceva adânc în mine s-a deblocat și am plâns de-a binelea.

Credeam că experiența – 27 de ani de televiziune și mulți dintre ei cu formate cu emoție puternică – va fi aliatul meu. Dar… Până la urmă sunt om.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vă aștept la ora 18 la emisiunea Nu există nu se poate, veți afla cine e invitata mea chiar atunci!”, a scris Andreea Marin pe pagina sa de Instagram.

Prezentatoarea este mândră de formatul emisiunii pe care o moderează, precizând că niciodată nu se va abate de la calitate. Fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. a ținut să adauge că show-urile sale nu vor promova nuditate sau scandaluri, în ciuda audienței.

ADVERTISEMENT