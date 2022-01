Andreea Marin, vacanță romantică la munte alături de iubitul ei! Cum s-a pozat ”Zâna” alături de Adrian Brâncovean

Andreea Marin se relaxează la munte și, în ciuda faptului că, de cele mai multe ori este extrem de discretă cu privire la vacanțele sale, cu atât mai mult cu cât sunt făcute alături de Adrian Brâncovean, iubitul ei, ”Zâna Surprizelor” a împărtășit câteva imagini fanilor ei.

Andreea Marin, ”Zâna Surprizelor”, vacanță la munte cu iubitul

Andreea Marin, ”Zâna Surprizelor”, a plecat într-o vacanță la munte cu iubitul ei, Adrian Brâncovean, bărbatul cu care se iubește în ultimii cinci ani. Și, încântată de peisaj și de atmosferă, Andreea Marin a postat pe conturile sale de socializare câteva imagini cu ea, cu iubitul ei, dar și cu activitățile pe care le au la munte, înconjurați de zăpadă.

”Cel mai vesel sfârșit de an și cel mai frumos început! Și totuși, oriunde am hoinări, nicăieri nu e mai bine ca acasă! Cel mai bun și sănătos somn e cu capul pe perna mea și tot acolo se nasc visele pentru noul an! Home sweet home!”, a notat Andreea Marin pe conturile ei de socializare, alături de câteva fotografii.

Iar printre fotografii, ”Zâna Surprizelor” a strecurat una și cu iubitul ei, Adrian Brâncovean, dar și una în care cei doi amorezi ciocnesc câte o ceașcă de vin fiert, semn că se simt foarte bine împreună, iar .

Îmbrăcată corespunzător pentru munte și pentru a rezista frigului, Andreea Marin, cu o geacă de schi albastră, cu blană, pare să fie mai fericită ca niciodată, iar zâmbetele largi etalate în fotografiile puse pe Facebook dezvăluie că ”Zâna Surprizelor” se bucură de această perioadă a anului.

Andreea Marin se iubește de cinci ani cu Adrian Brâncovean

Andreea Marin și Adrian Brâncovean sunt împreună de cinci ani deja, relația lor fiind însă cea mai discretă din poveștile de dragoste trăite de ”Zâna Surprizelor”. Mai mult, chiar dacă nu a vorbit prea des despre iubitul ei, Andreea Marin a recunoscut că și-ar mai dori un copil.

„Îmi mai doresc un copil, dar și Dumnezeu trebuie să fie cu mâna pe umărul meu. Da, mi-aș dori. Sunt deschisă. Nu am ajuns să renunț la dorința de a mai avea un copil pe care să îl fac pe cale naturală”, spunea ea, acum doi ani, în .

Andreea Marin și Adrian Brâncovean nu au dezvăluit însă, până acum, dacă își vor oficializa relația pe care o au de cinci ani, subiectul căsătorie lor fiind, de fiecare dată, evitat cu grație de ”Zâna Surprizelor”. De altfel, Andreea Marin a trecut, deja, prin trei mariaje.

Prima oară, Andreea Marin s-a căsătorit, la 21 de ani, cu Cristian Gheorghiță, de care a divorțat 3 ani mai târziu. A urmat mariajul cu Ștefan Bănică jr., în 2006, pentru ca, anul următor, să o nască pe fiica lor, Ana Violeta. Nici relația cu artistul nu a durat prea mult, iar în 2013 și-au anunțat divorțul.

Anul următor, în 2014, Andreea Marin lua prin surprindere pe toată lumea când se căsătorea cu Tuncay Öztürk, bărbat pe care l-a părăsit trei ani mai târziu, gurile rele vorbind despre infidelitatea turcului.

Andreea Marin are 47 de ani

. Chiar înainte de ziua ei de naștere, ”Zâna Surprizelor” devenea câștigătoarea celui de-al doilea sezon al show-ului ”Masked Singer”, interpretând-o pe ”Muma Pădurii”.

Andreea Marin s-a remarcat, de-a lungul îndelungatei sale cariere, în aparițiile sale televizate, ea fiind, pe rând, reporter, prezentator de știri și, apoi, gazdă a emisiunii ”Surprize, Surprize”.