Cum arată Andreea Marin nemachiată. Prezentatoarea și-a uimit fanii

Andreea Marin a fost dintotdeauna adepta unui machiaj discret și și-a impresionat mereu fanii cu trăsăturile ei naturale.

A făcut-o și de curând, după ce s-a pozat fără pic de machiaj pe chip. Fanii au asaltat-o din nou cu mesaje de apreciere.

Fan, către Andreea Marin: ”Cât ești de frumoasă naturală”

De altfel, prezentatoarea a dezvăluit că a slăbit și șase kilograme în prima lună a anului, după ce

”Frumoasă enorm ❤️❤️❤️”, i-a scris un fan Andreei Marin, în dreptul fotografiei. ”Andreea, cât ești de frumoasă naturală!! 😍😍😍”, i-a mai scris un alt fan, vedetei.

Andreea Marin a slăbit 6 kilograme în ianuarie

Pe lângă regimul alimentar echilibrat, Andreea Marin a dezvăluit că a făcut și sport în mod constant și a avut grjă să aibă și un somn odihnitor.

”După ce am slăbit 6 kg cu dietă de la nutriționist, nu de oriunde, timp de două săptămâni și încă una de regim de viață sănătos gândit de mine, căci principiile de viață echilibrată le cunosc, sunt și logice dacă vrei să te simți bine în pielea ta, după ce am adăugat și sport, saună sau masaj, după ce m-am bazat și pe energia pusă în muncă, pentru că nu e deloc puțină agitație la început de an și alerg mereu de la un proiect la altul, această disciplină a fost completată de procedurile de slăbire, tonifiere și sfaturile pentru o viață sănătoasă (…)

Totul se schimbă în bine când ai grijă de tine: hrană mai puțină și naturală, mișcare, timp de calitate pentru noi. Ni-l datorăm, măcar din când în când!”, a scris Andreeea Marin,

Unul dintre ingredientele sănătoase pe care le consumă Andreea Marin

Unul dintre alimentele naturale este o pâine făcută acasă, în doar cinci minute. Mai exact, o pâine făcută din făină de migdale. Andreea Marin o prepară cu unt, chimion, oregano, dar și cu un mix de semințe.

”Nu e cu făină albă tradițională, ci cu făină de migdale. O fac în fiecare în doar cinci minute.

La noi asta se consumă. Pregătim puțin unt, un mix de semințe, sare, piper, oregano și chimion, două ouă și praful de copt.

Nu trebuie să fie într-un vas special (…) Uite cum arată, exact ca o pâinică. Poți să o mănânci cu orice vrei, o brânzică, o salată.

Nu duci lipsa pâinii cu care noi românii ne-am obișnuit din păcate”, declara Andreea Marin