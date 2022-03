Andreea Marin, fosta Zână a Surprizelor, este fără doar și poate una dintre cele mai apreciate și cunoscute moderatoare TV din România. Primii pași în televiziune i-a făcut la vârsta de 19 ani. Atunci a decis să participe la un concurs organizat de TVR Iași, după ce prietenele sale i-au spus că nu are nicio șansă să câștige.

Andreea Marin nu uită cât de greu s-a angajat la TVR Iași: “Am fost două din două sute și ceva”

a mărturisit cu sinceritate că drumul spre celebritate nu a fost deloc ușor. Marea aventură a început pe vremea când avea 19 ani și era studentă la Facultatea de Informatică din Iași. La acel moment, prietenele sale au văzut un anunț al celor de la TVR Iași.

ADVERTISEMENT

“Colegele mele m-au ambiționat spunând că sunt 200 de candidați pe un loc și că oricum nu o să iau concursul. Atât mi-a trebuit.

Ei bine, am fost acolo și după un concurs care a durat o săptămână am primit răspunsul. Probele erau grele, serioase nu ca azi. Probă de cultură, probă de cameră, probă de limbă străină, în fiecare zi era altceva. (…) Am fost admisă pe jumătate de normă”, a povestit Andreea Marin la

ADVERTISEMENT

Primul proiect de suflet a fost emisiunea pentru copii Țara lui Piticot.

“M-am îndrăgostit iremediabil de acest mediu care te ajută să transmiți mesaje puternice până în casele și inimile oamenilor. Schimbi vieți cu adevărat. La început mi-am găsit nișa mea. Am început cu copii. Țara lui Piticot, pe lângă alte lucruri pe care le făceam.

Apoi m-au văzut cei de la București care se întrebau cine e persoana care primește saci de scrisori”, a mai spus vedeta.

ADVERTISEMENT

La TVR a ales mai întâi , chiar dacă la vremea respectivă au fost voci care spuneau să nu este potrivită pentru așa ceva. În acea perioadă a fost corespondent la diferite evenimente importante și a prezentat mai multe gale. Apoi s-a implicat în proiectul Surprize, surprize, emisiune pe care a prezentat-o 9 ani.

“Iau în serios ceea ce mi se oferă. Eu vreau să simt că merit ceea ce primesc. Nici azi nu cred că mi se cuvine ceva, în fiecare zi fac ceva ca să merit”, a mai a spus Andreea Marin.