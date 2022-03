Andreea Marin a povestit cum l-a cunoscut pe Adrian Brâncoveanu: ”A avut o nevoie”

Fosta gazdă a emisiunii „Surprize, surprize” a povestit cum l-a cunoscut pe actualul partener de viață despre care spune că este sufletul său pereche. Vedetei i se luminează chipul când vorbește despre persoana dragă.

Andreea Marin, despre începutul relației cu Adrian Brâncoveanu. Cum s-au cunoscut

Andreea Marin este în culmea fericirii de când în viața sa a apărut Adrian Brâncoveanu, bărbatul alături de care are o relație sentimentală de aproape 5 ani. a dezvăluit cum i-a adus destinul împreună.

Soarta a făcut ca drumurile celor doi să se întâlnească în momente neplăcute ale vieții lor. Actualul partener de viață al vedetei a pierdut atunci o persoană foarte dragă, lucru care l-a făcut să plece din Africa unde era consul.

„Ne-am cunoscut absolut întâmplător. El lucra la un alt capăt al lumii, ca să spun așa, la vremea aceea. Era consul în Africa. A venit acasă. A avut o nevoie, o nevoie legată de sănătatea unui om drag din familie, care s-a și pierdut atunci…

Eu mă ocup de multă vreme și am tot felul de conexiuni în direcția aceasta a sănătății și așa, cumva, prin cineva am ajuns să vorbim despre o situație neplăcută”, a dezvăluit Andreea Marin în .

Primii trei ani de relație au trăit la distanță unul de celălalt, cu foarte multe zboruri între România și Africa, însă în cele din urmă Adrian Brâncoveanu a luat decizia de a se întoarce definitiv în țara natală. Așa au ajuns să locuiască împreună.

Andreea Marin, pregătită să devină mamă din nou

Frumoasa brunetă și partenerul de viață formează un cuplu frumos, dar discret. Cei doi nu apar foarte des în lumina reflectoarelor, bărbatul fiind un sprijin important pentru care și-a pierdut ambii părinți.

Fostul consul are o relație foarte bună și cu fiica vedetei, Violeta. În plus, autoarea cărții „Nu există nu se poate” spune că este pregătită să devină mamă pentru a doua oară anul acesta, în ciuda faptului că are 47 de ani.