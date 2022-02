Andreea Marin, fosta ”Zână” a Surprizelor, renunță la televiziune: ”Nu mai e visul meu”

Andreea Marin a vorbit fără ascunzișuri despre ce se întâmplă în cariera ei ca om de televiziune și a recunoscut că, acum, ajunsă la 47 de ani, are pretenții cât se poate de serioase cu privire la proiectele în care se implică. Ba chiar, a precizat fosta ”Zână” a Surprizelor, dacă standardele ei nu sunt satisfăcute preferă să se dedice altor activități.

Andreea Marin, fosta ”Zână” a Surprizelor, renunță la televiziune?

Andreea Marin a vorbit pentru despre proiectele în care este implicată, dar și despre planurile ei de viitor. Iar în interviul acordat publicației, fosta ”Zână” a Surprizelor nu a ascuns faptul că nu mai este dispusă să accepte proiecte care să nu fie la standardele pe care și le-a impus.

“Nu mai e visul meu televiziunea în sine, pe ecranele televizoarelor mă puteți vedea adesea, pentru că sunt în relații foarte bune cu toate televiziunile. De altfel, că vorbeați de cartea mea, «Nu există nu se poate!», care pe 17 martie se va lansa, ea pornește de la oamenii extraordinari care au stat în fața microfonului meu în ultima mea emisiune de televiziune, ce purta același nume”, spune Andreea Marin pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Mai mult, a mai precizat vedeta de televiziune, în acest moment preferă să se dedice activității sale ca autor de cărți, iar când vine vorba de televiziune să aștepte un poriect care să corespundă cerințelor ei.

”Oricând apare o idee bună și realizată în condiții de calitate, pentru că nu-mi doresc să las ștacheta jos, sunt deschisă către asta, altfel sunt multe alte lucruri pe care le fac astăzi și televiziunea este o parte din munca mea!”, a mai explicat Andreea Marin.

ADVERTISEMENT

Andreea Marin lansează o nouă carte

motiv pentru care, peste mai puțin de o lună, va lansa al doilea ei volum, “Nu există nu se poate”.

„A mai rămas o lună până la lansare! Pentru că nu mai am răbdare, vreau să împărtășesc cu voi coperta cărții “Nu există nu se poate” care va apărea pe 17 martie la editura Bookzone.

ADVERTISEMENT

Este o carte despre lecțiile pe care le-am primit de la viață, dar și poveștile unor oameni extraordinari, care au îndrăznit mai mult și nu au renunțat la drumul lor, indiferent câte obstacole li s-au ivit în cale.

O carte care îmi doresc din suflet să meargă din mână în mână, din generație în generație, căci știu că ea conține câte un crâmpei de înțelepciune, bucurie de a trăi frumos și demn, dragoste și lecții de viață prețioase pentru fiecare vârstă”, preciza, acum câteva zile, Andreea Marin pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Andreea Marin, copilărie dificilă financiar! Cum a învățat să facă bani din televiziune

Rămasă fără mamă de la o vârstă fragedă, Andreea Marin a povestit în lui Mihai Morar că familia ei avea, pe când ea era doar un copil, probleme financiare.

”Au fost niște greutăți prin care am trăit ani de zile (…) Tata se retrăgea în fiecare dimineață într-o cămăruță, mai mică decât aceasta, și închidea ușa cu cheia. Noi, fetele, ne uitam pe gaura cheii, eram curioase să vedem ce face în fiecare zi acolo (…) el calcula și recalcula pe termen lung, pe luni, pe ani, se gândea cum să își plătească datoriile. Din acel moment noi am decis să renunțăm la ceva, să alegem lucrul acela care este cel mai important pentru noi. Am ales înghețata”, povestea pentru Mihai Morar.

ADVERTISEMENT

După ceva ani, devenită ”Zâna” Surprizelor, Andreea Marin a învățat de la Valeriu Lazarov cum să își completeza salariul pe care îl încasa din postura de vedetă de la TVR.

”La Lazarov, aveam un salariu absolut decent, dar nu eram plătită mult și nu am fost până la sfârșit. Dar el m-a învățat cum să câștig bani din momentele publicitare și apoi am început să fac publicitate pe scară largă, iar lucrurile s-au extins.

Apoi am devenit producător, am început să fac campanii și am trăit pe picioarele mele când Surprizele nu au mai fost”, a dezvăluit Andreea Marin pentru sursa citată.