Andreea Marin, revoltată de afirmaţiile lui Călin Georgescu despre cezariană: ”Am un copil minunat, dar nu m-am gândit că-i rup firul divin”

Andreea Marin nu s-a mai putut abţine şi a reacţionat. Vizibil deranjată de afirmaţiile celui mai votat candidat la prezidenţiale, ”zâna” a spus lucrurilor pe nume. Vedeta a lăsat un mesaj acid în mediul online pentru Călin Georgescu.

Andreea Marin deranjată de afirmaţiile lui Călin Georgescu

Declaraţiile lui stârnesc controverse în mediul online şi televizat. De această dată, cea vizibil deranjată de cele spune de candidatul la prezidenţiale este Andreea Marin. Fosta prezentatoarea Tv a lăsat un mesaj în care susţine că Georgescu a afirmat „o grămadă de prostii şi lucruri de neacceptat”.

Andreea Marin este o figură importantă în showbizul românesc. Vedeta s-a ţinut mereu departe de scandaluri şi controverse, mai ales din punct de vedere politic. De data aceasta însă, zâna bună nu a mai putut să se abţină şi a răbufnit.

”Credința nu se strigă bătând cu pumnul în piept”

În urmă cu ceva vreme, Călin Georgescu a afirmat că prin ”naşterea prin cezariană rupe firul divin”. De aici până la pornirea unui întreg scandal în jurul celor spuse de el nu a mai fost mult. Printre persoanele care nu rezonează cu declaraţiile candidatului la prezidenţiale se numără şi . Vedeta de televiziune a mărturisit că ea a apelat la naşterea prin cezariană din considerente mediacale, iar acest lucru nu i-a ştirbit legătura puternică cu Divinitatea.

„Pot să vă spun că nu stau deloc pe Tik Tok, am intrat doar o dată să văd ce invenție este, când am aflat că frânturi din interviuri cu imaginea mea fac o grămadă de vizualizări – fără a fi postate de mine. Am aflat zilele acestea multe minunații. Să aleg doar una: “să naști prin cezariană, e o tragedie, se rupe firul divin”.

Nici nu-i scriu numele, iertați-mi îndrăzneala, nu cumva să-i știrbesc “celebritatea” atinsă deja. Așadar… aha! Mare păcat a făcut și mama, mare prostie am făcut și eu. Din considerente ce ne puneau în pericol sănătatea, amândouă am născut astfel, a fost alegerea medicilor, acceptată de noi. Dar nu a existat un posibil viitor președinte de țară care să ne “lumineze” pe atunci!

Am un copil, zic eu, minunat, dar nu m-am gândit că îi rup firul divin! Foarte interesant este faptul că, deși din mamă în fiică avem o relația foarte strânsă cu cerul, probabil e doar în închipuirea noastră, întrucât nu o pomenim prea des, în familia noastră, credința nu se strigă bătând cu pumnul în piept, cerșind aprecierea celor din jur pentru asta. Probabil că e greșit. Ce șanse am ratat!

Omul cât trăiește învață. Să ne ferească cine o mai putea de alegerile altora! Dacă ar fi aceasta singura “greșeală“ , dar e atât de mare grămada de prostii sau lucruri de neacceptat afirmate de domnul, încât pericolul este clar”, a scris Andreea Marin în mediul online.

Ce a declarat Călin Georgescu despre naşterea prin cezariană

De asemenea, Andreea Marin a menţionat şi faptul că de-a lungul timpului a încercat din răsputeri să se ţină departe de politică. De această dată însă, vedeta şi-a exprimat părerea despre afirmaţiile unui candidat la prezidenţiale, deşi nu a susţinut public nicio figură politică, spune ea.

„M-am ținut departe mereu de politică, pentru că simt că acolo m-aş afla pe nisipuri mișcătoare sau în ape mereu tulburi, e un profund sentiment că trebuie să fii făcut dintr-un aluat special să fii parte din povestea asta.

Doar într-o singură zi am dreptul să aleg: atunci când în urnă introduc votul meu. Am refuzat să susțin, însă, public orice figură politică în prag de alegeri, indiferent de alegerea mea pe buletinul de vot”, a mai spus aceasta.

Acum nu mult timp, Călin Georgescu a stârnit revolta prin afirmațiile sale. El a susţinut că naşterea prin cezariană duce la ruperea firului divin, iar de aici a pornit o întreagă controversă.

„Dacă viitoarea mamă este manipulată de genul în care nu poți să naști decât prin cezariană, cum nasc astăzi în România peste 90%, este o tragedie. Știți de ce? Pentru că se rupe firul divin. Mai mult, tu consideri și accepți că peste 90% sunt bolnave”, este declaraţia lui Călin Georgescu.