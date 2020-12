Andreea Marin și iubitul ei au fost chemați în fața judecătorilor din cauza unor certuri între Adrian Brâncoveanu și o cunoștință de-a acestuia. Femeia respectivă ar fi făcut niște modificări imobilului în care locuiesc „Zâna Surprizelor” și partenerul ei.

Eugenia C., femeia care a început procesul cu Adrian Brâncoveanu, este o cunoștință mai veche de-a consulului României în Libia. Se pare că cei doi au mai multe procese și doar unul dintre ele a fost soluționat.

Iubitul Andreei Marin ar fi contestat modificările pe care le-a făcut femeia respectivă în imobil, însă procesul nu a fost soluționat nici acum.

Andreea Marin și iubitul, în fața judecătorilor. „Zâna” a dat de belele?

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu sunt nevoiți să treacă prin clipe dificile, după ce au fost chemați în fața judecătorilor. Și nu prezentatoarea de la TVR2 este cea care a dat de belele, ci iubitul ei, care se află în plin proces cu femeia care a făcut modificări în clădirea unde locuiesc cei doi.

Decizia emisă de către instanță o obligă pe Eugenia C. să desființeze camera și restul schimbărilor pe care le-a făcut în imobil. Sursele CANCAN.ro au intrat în posesia acestor informații.

„Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul BRÎNCOVEANU ADRIAN în contradictoriu cu pârâta C. EUGENIA. Obligă pârâta să desființeze camera creată în podul imobilului situat în București, str. ……., inclusiv scara de acces către pod, fereastra creată în acoperiș și instalațiile aferente camerei, precum și să refacă continuitatea planșeului de lemn de peste etaj și acoperișul, acestea urmând a fi aduse în starea anterioară efectuării lucrărilor de construcție de către aceasta.

Obligă pârâta să desființeze pereții de închidere ai balconului imobilului situat în București, str. …… și să refacă structura inițială din lemn. Obligă pârâta să readucă spațiile WC 6 și camera de baie nr. 5 din imobilul situat în București, str. ….. astfel cum au fost identificate în raportul de expertiză întocmit în cauză, în starea anterioară efectuării modificărilor.

Obligă pârâta să ridice toate bunurile depozitate de aceasta în părțile comune ale imobilului situat în București, str. ……și să igienizeze zonele în care acestea au fost depozitate.

Autorizează reclamantul să procedeze la îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina pârâtei, pe cheltuiala acesteia, în cazul în care pârâta nu se conformează obligațiilor stabilite în termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Respinge, în rest, cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Ia act că reclamantul înțelege să solicite cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare”, se arată în decizia instanței din data de 29.01.2020.

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu, împreună din 2017

Andreea Marin este împreună cu Adrian Brâncoveanu din 2017, însă au preferat să nu vorbească prea mult despre relația lor. „Zâna Surprizelor” a vorbit la începutul acestui an despre partenerul ei de viață.

„E sufletul meu pereche. Am trecut și prin greu, am trăit mult timp la distanță și, până acum, le-am depășit pe toate, am traversat și momente de fericire unice, de neuitat pentru o viață, în acești trei ani de când suntem împreună”, a spus vedeta TV, potrivit sursei citate mai sus.

Adrian Brâncoveanu lucrează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și este consulul României în Libia, unde a fost nevoit să petreacă luni bune. Distanța nu a fost o problemă pentru Andreea Marin, care și-a văzut regulat partenerul.