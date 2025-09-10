Andreea, o adolescentă de 14 ani din Suceava, e dispărută de 11 zile. Mama fetei rupe tăcerea. ”Amenințări am primit foarte multe”

O tânără de numai 14 ani, a fost văzută ultima dată pe 30 august 2025. De atunci, parcă a intrat în pământ. Mama fetei, Valentina Fundăcescu, a povestit pentru FANATIK că autoritățile nu au încă indicii clare privind locul în care s-ar putea afla.

O adolescentă de 14 ani din Suceava este de negăsit de 11 zile. De ce nimeni nu știe nimic?

Andreea Carina Fundăcescu, o adolescentă din Suceava, a dispărut în decursul zilei de 30 august 2025. Potrivit mărturiei mamei sale, Valentina Fundăcescu, pentru FANATIK, absența a survenit în mod complet neașteptat și nu există indicii clare care să explice lipsa tinerei.

„Nu am aflat absolut nimic până în acest moment. Nu se mișcă absolut nimic și nu face nimeni nimic. Telefonul fetei e acasă, hainele sunt acasă, pur și simplu e o dispariție foarte dubioasă. Nu am avut nicio discuție, absolut nimic.

S-a comporta foarte normal seara, iar dimineața nu am mai găsit-o. Am mers undeva la o piață vreo două-trei ore și când am venit acasă, că o lăsasem dormind, n-am mai găsit-o”, a povestit Valentina Fundăcescu, mama minorei dispărute din Suceava, pentru FANATIK.

Ar fi putut fi implicată o relație periculoasă în dispariția fetei?

Ruda adolescentei continuă să își exprime . Ea povestește despre comportamentul posesiv și controlant al unui tânăr cu care fata comunica, în ciuda interdicțiilor impuse de familie, și despre temerile că aceasta ar fi putut fi luată cu forța.

„Vorbea cu un băiat mai mare, fără acordul meu. La un moment dat când am aflat, vă dați seama că nu am fost deloc de acord. În ultimul timp băiatul era foarte posesiv, foarte gelos și o tot controla.

Chiar dacă noi i-am interzis să mai comunice cu el, cred că o mai făceau pe ascuns. Ne gândim să nu o fi luat cu japca pe undeva. Au dispărut amândoi, nici băiatul nu e de găsit. Am încercat să luăm legătura cu familia lui, nu știe nimeni nimic”, a mai precizat femeia, cu voce tremurândă.

De ce rămân fără răspuns căutările familiei

Valentina Fundăcescu descrie eforturile disperate depuse pentru a afla orice informație despre fiica sa și despre tânărul cu care aceasta ar fi putut fi văzută ultima dată. Ea vorbește despre dificultatea de a obține detalii, subliniind cât de secret și greu de urmărit este presupusul însoțitor al fetei.

„De vreo săptămână am luat toate camerele posibile din comună. Am căutat pe unde a lucrat el. E un om foarte secretos, nu are prieteni. Nu își lasă urme pe unde trece și nu reușim să aflăm nimic.

Sunt deja 11 zile, ne-am pierdut orice răbdare, gata!”, mai spune mama adolescentei, pentru FANATIK.

Cum a ajuns o relație nepotrivită să pună în pericol viața unei adolescente

Femeia povestește despre comportamentul amenințător al tânărului cu care fiica ei comunica și despre presiunile la care aceasta ar fi fost supusă. Ea descrie situația ca fiind una extrem de tensionată și periculoasă, explicând cum băiatul ar fi încercat să manipuleze atât minora, cât și familia sa.

„Băiatul, când a văzut că noi nu suntem de acord cu o relație, pentru că fetița e foarte mică și el are o vârstă foarte mare. Plus că, nu-i nimic de capul lui. I-a băgat în cap să se spânzure ca să ne șantajeze. Amenințări, din partea lui, am primit foarte multe.

Am încercat să vorbim civilizat cu el. Să-i spunem să o lase să-ți vadă de școală. Fetița învăța foarte bine, era de 9 și 10 pe linie. Cred că el a făcut o obsesie pentru ea. Și ea, poate că s-a îndrăgostit, nici nu știu ce să zic. La 14 ani o manipulează cum vrea el”, menționează aceasta.

Ce fel de viitor ar putea oferi un tânăr fără loc de muncă

Mama adolescentei detaliază situația tânărului implicat în relația cu fiica ei, subliniind lipsa de . Ea descrie modul în care comportamentul și trecutul băiatului ridică semne de întrebare privind siguranța Andreei Carina Fundăcescu.

„La 27 de ani nu are niciun loc de muncă, nici unde să stea. Mama lui a spus că, dacă îl dă afară din casă, el n-are unde să locuiască. E cu patru clase băiatul, nu muncește, a făcut pușcărie, a furat. Într-un cuvânt e un om fără niciun viitor.

N-are niciun plan de viață ca să zici, bă, o iau și mă mut într-un cort undeva cu ea, să știu că e în siguranță. Am primit apeluri de pe internet, precum că l-ar fi văzut prin Germania, ca fiind proxenet. Poliția nu verifică nici măcar lucrul ăsta”, relatează cea care i-a dat viață, pentru FANATIK.

De ce a fost trecută adolescenta de 14 ani din Suceava abia acum în baza de date a copiilor dispăruți

Valentina Fundăcescu reclamă și întârzieri în demersurile oficiale, subliniind că, deși i s-a spus inițial că fiica sa figurează ca dispărută, în realitate abia de ieri, 9 septembrie 2025, a fost trecută în baza de date a copiilor dispăruți. Îngrijorată de lipsa unor rezultate clare, femeia se teme că fiica sa ar fi putut fi scoasă din țară sau chiar forțată să facă lucruri împotriva voinței ei.

„De la poliție, de abia ieri a dat-o dispărută, de fapt. Nouă ni s-a tot zis că e dată în urmărire, da, practic, în baza de date a copiilor dispăruți abia ieri a apărut. Mă gândesc că poate a scos-o din țară, mai ales acum, că nu mai sunt granițele verificate.

Da, bineînțeles (n.r. că mă gândesc să nu o fi dus să facă lucruri fără voia ei). A spus (n.r. poliția) ca să nu ne gândim atât de departe, că nu-i cazul. Dar ei n-au nicio certitudine, strâng din urme și mă întreabă pe mine dacă am mai aflat ceva”, a mai zis, îngrijorată, femeia.

Este lipsa accesului la telefon motivul pentru care fata nu a dat niciun semn?

În timp ce zilele trec fără nicio veste, durerea și neliniștea cresc tot mai mult în sufletul mamei. Femeia povestește că tocmai această tăcere este cea mai greu de suportat, având în vedere legătura strânsă pe care fata o avea cu familia.

„Mai am două fetițe mai mici. E o adolescentă foarte apropiată de tatăl ei. Foarte apropiată. Și totuși, nu a încercat să ia legătura cu nimeni. Probabil nu are acces la telefon.

Bănuim că a intrat băiatul respectiv în panică și acum o ține sechestrată să nu spună unde sunt. I-o zice: dacă ai pus mâna de telefon și ai sunat, mă mănâncă pușcăria. Băiatul mai are un dosar de viol. La o fetită de 13 ani. Are multe și vă da seama că acum dacă l-ar găsi, ar merge după gratii”, a încheiat mama adolescentei de 14 ani, pentru FANATIK.