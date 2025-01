Andreea Perju, aventuri în Australia: „Nu e pentru oricine”. Ce rezoluție are actrița pentru 2025: „De două ori pe săptămână”

Andreea Perju s-a reîntors în Australia, una din țările ei de vis, după opt ani, de data asta împreună cu fetițele ei. Actrița a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK despre aventura australiană și ne-a spus, totodată, ce și-a propus din punct de vedere personal pentru anul 2025! Vedeta s-a întors în forță în sala de fitness!

Andreea Perju a prins intrarea în 2025 în Australia

Andreea Perju a declarat că Australia nu este pentru oricine, făcând, totodată, câteva recomandări pentru cei care vor să viziteze neapărat țara de la ”capătul lumii”. nu va uita niciodată escapada din Australia, mai ales că acolo și-a sărbătorit și ziua de naștere. Anul ăsta, Andreea a schimbat prefixul, trecând un 4 în față!

pe care publicul a putut-o urmări în serialul de comedie „Bravo, tată” de la ne-a zis și cu ce delicii culinare ne putem delecta în patria cangurilor!

„Am descoperit Gold Coast, care este wow”

Bine-ai revenit în România! Cum a fost vacanța din Australia? Cu ce amintiri frumoase te-ai întors din vacanță?

Andreea Perju: Vacanța din Australia a fost, probabil, cea mai așteptată și dorită vacanță din ultimii ani. Faptul că, de data asta, am fost și cu fetițele, a făcut-o și mai specială. Experiența în sine este cea mai frumoasă amintire pentru că nu pot alege doar câteva momente din tot ceea ce am trăit acolo.

Cum ai descoperit Australia în 2025 față de cum ți-o aminteai în 2017?

Mi-a plăcut să descopăr că în Sydney, de exemplu, locurile care mi-au rămas în suflet in 2017, există și acum. Am fost la ele și am retrăit cu emoție atât momentele de prima dată cât și pe cele de acum. De data aceasta am descoperit și Gold Coast care este wow.

Andreea Perju, recomandări pentru cei care vor să viziteze Australia: „Garantez că vei mânca cele mai bune coaste și cei mai buni burgeri”

Ce fel de activități ai avut în Australia? Care sunt recomandările tale pentru cineva care vrea să viziteze această țară? Ce nu trebuie ratat?

Am spus și mă repet, Australia nu e pentru oricine. Contează mult unde te simți tu confortabil în vacanță. Pentru mine, felul în care ei integrează “mama natură” și vietățile ei în viața lor, esre fascinant. Probabil, dacă ești pentru prima dată în Australia, e bine să începi cu un oraș mare cum e Sydney, aici ai multe de bifat când vine vorba de puncte turistice, iar apoi, dacă îți place să alegi un itinerariu care te duce mai în “inima” Australiei. Cred că e important să bifezi o zi la Bondi Beach și o oprire la restaurantul “Ribs & Burgers” , garantez ca vei mânca cele mai bune coaste și cei mai buni burgeri ever.:)

Te-ai gândit vreodată să te muți în Australia?

Nu, în niciun caz. Viața mea se întâmplă aici. Este adevărat că după o vacanță acolo te întrebi “Alții cum pot?” dar sunt ferm convinsă că nici la ei nu e totul numai lapte și miere. Ceea ce m-a impresionat și în trecut și acum, este calitatea umană. Și cred că acest lucru este dat și de strictețea regulilor. Acolo ei respectă reguli iar cei care îi conduc de pun la dispoziție facilități de care au parte fără să fie nevoie să plătească sute de dolari cum se întâmplă la noi.

De exemplu, plaja. N-o să vezi acolo plaje private, cu șezlonguri contracost , baruri pe plaja, muzică la maxim și așa mai departe. Plaja e pentru toată lumea. Vii la plajă cu umbrela, prosopul, scăunelul tău, nu ai voie să consumi alcool pe plajă iar gunoiul pe care l-ai făcut, ți-l iei la plecare și îl arunci la tomberon. E vorba de respect pentru ceea ce te înconjoară și pentru semenii tăi.

Actrița s-a reapucat de sport: „Am început să contorizez ceea ce mănânc. (…) Nu am o dietă, pentru că nu cred în ele”

Am văzut la tine pe Instagram că te-ai reapucat de sport și că ai vrea să revii la silueta de acum 2-3 ani. Reușești să te ții de programul de la sală?

Da, m-am apucat de sport iar. Din păcate, anul trecut n-am mai reușit să mă mobilizez și s-a simțit. Acum am început cu pilates de doua ori pe săptămână, o să integrez și masajul cu bambus, plus că am început să contorizez ceea ce mănânc. Cred că aceste trei planuri, vor da rezultate. E nevoie doar de răbare, timp și perseverență.

Te-ai gândit să faci mișcare pentru tonifiere sau pentru starea de bine pe care ți-o dă mișcarea? Bănuiesc că de slăbit nu poate fi vorba, căci la capitolul ăsta arăți foarte bine!

Mișcarea mereu mi-a dat o stare de bine. Făcând sport de performanță, apoi dansuri si continuând cu actoria, viața mea a fost în mișcare mereu. Doar că acum e o combinație între starea de bine, tonifiere și câteva kilograme în minus.

Cum arată dieta ta? Ai vreo plăcere culinară vinovată?

Nu am o dietă pentru că nu cred în ele. Am început doar să fiu atentă la ceea ce consum în cursul unei zile, iar după 18 încerc să nu mai mănânc nimic sau, dacă nu reușesc, cel mult o supă. Pe lângă asta vreau să îmi creez iar o rutină pentru că asta reechilibrează atât mintea cât și corpul.