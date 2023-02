Andreea Perju, vedeta Playboy care l-a impresionat și pe Mihai Bendeac, despre divorț și planurile de viitor: ”Șansa vieții noastre”

Andreea Perju e în lumina reflectoarelor de ani de zile, dar mereu a ales să-și țină viața privată departe de ochii cârcotașilor. Deși a trecut printr-o perioadă mai dificilă, actrița care a impresionat la TV, dându-i replica lui Mihai Bendeac, dar și în reviste dedicate bărbaților, precum Playboy, și-a văzut de fetițele ei, Mara și Ada, dar și de cea mai mare dorință a vieții: o casă. Într-un interviu acordat pentru FANATIK frumoasa blondină a făcut confesiuni incredibile despre schimbările din ultimele luni din viața ei.

Andreea Perju, confesiuni de suflet despre divorț, planuri de viitor și investiții!

Mămică a două fetițe, Mara și Ada, frumoasa blondină a profitat de, poate, unica ei șansă, și a achiziționat un imobil, care să le devină casă. Părea imposibil de realizat, cu atât mai mult cu cât ultimele luni au fost mai dificile, după separarea de tatăl micuțelor. Însă, cu mici sacrificii, visul a devenit realitate, și, conform celor spuse de ea pentru FANATIK, până în martie va reuși să pună totul la punct pentru a se muta ”acasă”.

”Casa este una dintre cele mai mari realizări ale ultimilor ani și pentru mine una dintre cele mai mari realizări ale vieții. Suntem foarte fericite cu căsuța aceasta care începe să prindă contur după sufletul și dorințele noastre. Preconizez că undeva în luna martie ne vom muta definitiv aici.

Trebuie să mai așteptăm după perdele, draperii și tot ce înseamnă dressing, dar am putut să profit de o seară și să dorm aici. Îți mărturisesc că am avut un sentiment de liniște și de recunoștință când m-am trezit.

Am dormit foarte bine în noul meu pat (n.r. râde). Nu mi-am dorit să ne mutăm cu cutii, vreau să fie totul pus la locul lui. Să fie un sentiment de am ajuns acasă și avem tot ce ne trebuie”, a declarat, pentru FANATIK, Andreea Perju.

”Este o casă pe care o voi achita în rate în următorii cinci ani”

Celebra vedetă de televiziune a continuat povestea cuibușorului cu care se mândrește, explicând în ce au constat sacrificiile pe care a fost nevoită să le facă. Nu omite nici detaliile care țin de modalitatea de plată, dar și cine a fost bărbatul care a ajutat-o să-și ducă la bun sfârșit marele plan.

”A fost foarte greu să achiziționăm casa pentru că, în România, prețurile au crescut foarte mult pe partea de imobiliare, cel puțin de când a început pandemia, apoi războiul. Este o casă pe care o voi achita în rate în următorii cinci ani.

Unul dintre prietenii mei foarte buni, care are proprietăți, într-o discuție, m-a întrebat dacă mi-aș dori să închiriez locuința sau să o cumpăr. Eu i-am spus că în viața asta o să am o casă a mea, iar el, știindu-mă și pe mine și pe fetițe, fiind conștient că nu se va muta aici niciodată, m-a întrebat cum îmi doresc să facem. De aici a început discuția.

M-am bucurat, dar, am început să mă gândesc și să le pun pe foaie, pentru că este o responsabilitate mare. Dar am simțit și că este șansa vieții noastre. Dacă voi aștepta să strâng toți banii, ar fi fost imposibil. Vor crește și fetițele. Mara deja are 13 ani, probabil în câțiva ani, nu foarte mulți, își va dori să plece la facultate în altă parte. De aceea am decis ca aceasta să fie prioritatea noastră în următorii cinci ani”, a mai precizat actrița.

Câți bani a investit Andreea Perju în casa visurilor ei?

Întrebată de reporterul FANATIK despre suma de bani investită în achiziționarea și mobilarea casei, Andreea Perju susține că nu poate spune o sumă ”la virgulă”, asta pentru că nu este genul de om care să facă calcule. Recunoaște că nu s-a uitat la bani, dar, a ținut cont și de faptul că are responsabilitatea de a crește două fiice, care au nevoie zilnică de resurse financiare pentru a putea fi îngrijite corespunzător.

”Îmi este foarte greu să spun în momentul de față cam cât am investit, pentru că nu am terminat-o. Îmi este greu să dau o sumă pentru că nu sunt genul de om care să-și noteze, să facă tabel cu cât a cheltuit.

Pot spune doar că am încercat să fac totul astfel încât să nu dezechilibrez nimic în jurul meu. Sunt un om precaut, nu mă arunc cu capul înainte dacă știu că nu pot să duc la capăt ceva”, a mai adăugat mămica Andreea Perju.

”Sunt prea săracă să îmi permit lucruri ieftine”

De asemenea, la capitolul locuință, Andreea Perju mai dezvăluie că tot ce ține de viitoarea ei locuință a fost făcut cu cea mai mare atenție la detalii.

”Pentru mine sunt foarte importante detaliile și, vorba unei prietene, sunt prea săracă să îmi permit lucruri ieftine. Am încercat ca tot ce am cumpărat în casă să fie de calitate, să fie trainic și să știu că nu sunt nevoită peste câțiva ani să schimb. Vor mai fi de pus la punct lucruri și pe parcurs, dar în mare, când ne mutăm vor fi făcute.

Curtea care este adorabilă, dar am lăsat-o pe plan secund. M-a interesat să terminăm casa, care are parter cu living, dining și bucătărie, la următorul etaj sunt două dormitoare cu două băi, iar la ultimul etaj, unde în mod normal era o cameră de hobby cu o terasă foarte mare, am trasformat-o într-un dormitor pentru mine”, mai spune Andreea Perju pentru FANATIK.

Cum au primit fetițele vestea mutării în casă nou?

Pentru celebra influenceriță minunile ei, Mara și Ada sunt cele mai importante ființe, iar mutarea în noua locuință a fost și visul lor. Un alt motiv care i-a dat curaj Andreei Perju de a face pasul de a o cumpăra a fost bucuria pe care știa că le-o va face.

Dedicata mămică ține foarte mult la dezvoltarea lor armonioasă, și, prioritizează zâmbetele lor, adesea. Lucru pe care l-a făcut și în cazul ultimei vacanțe de la Disneyland.

”Fetițele sunt extrem de încântate. Când le-am făcut surpriza și le-am spus de noua casă, care era un vis pentru toate trei, au fost foarte fericite. Îmi doresc să le creez amintiri frumoase aici. Momentele din copilărie ne urmăresc pe tot parcursul vieții, de aceea, atunci când vor fi adulte să-și amintească de perioada copilăriei, să fie cu mare dragoste și drag

Am mers pentru prima dată la Disney și tot pentru prima dată în Franța. A fost un cumul de premiere. A fost incredibil de frumos, chiar dacă am stat doar două zile. A fost intens și emoționant tot ce am trăit acolo. Când am văzut-o pe Minnie a trezit inclusiv copilul din mine. Când vezi aceste personaje te fascinează. Am avut o sesiune privată de foto cu Minnie și, fiind lângă mine, îmi tremurau mâinile de emoție. La fel a fost și ele”, a mai spus vedeta.

Ce a simțit fiica cea mare a Andreei Perju atunci când a intrat în magia Disney?

Timp de trei ani de zile fiica cea mare a Andreei Perju, Mara a visat să ajungă să se întâlnească cu personajul ei favorit, Minnie. Aflată printre personajele animate, atât mama, cât și fiicele au trăit emoții la cote maxime.

”Mara a crescut cu Minnie. Timp de trei ani toate torturile ei au fost cu acest personaj. Mergând acolo cu ele am putut să înțeleg de ce aceste parc de distracții este atât de special. Povestea crează magie. Mara îl iubește pe Stitch.

Ne-am întors cu patru urși de pluș, nu am reușit să scap. Doar că, regula a fost să și le care singure. Nu a fost doar de atracțiile care țin de carusele și de roller coastere. În momentul în care vezi parada personajelor, intri cu totul în poveste. Am fost super emoțioanat, am trăit totul cot la cot cu ele”, a completat, vădit emoționată, Andreea Perju.

Vorbele fiicei celei mici aproape că am făcut-o să lăcrimeze

În ceea ce o privește pe micuța Ada, sentimentele au fost și mai intense. Ajunse acasă, declarația de iubire a fetiței a impresionat-o pe Andreea, și, mai că a făcut-o să lăcrimeze.

”Ada în secunda în care a adormit, era cu zâmbetul pe buze. Nu îi venea să creadă. Mi-a și zis în momentul în care am ajuns acasă. Duminică seara, destul de târziu am reușit să ne așezăm în pat, era undeva în jur de două și jumătate noaptea.

Înainte să închidă ochii mi-a zis – Mami, îți mulțumesc foarte mult. Sunt foarte fericită că am trăit asta! – bucuria lor pentru mine este tot”, a mai spus, influencerița.

Cum s-a schimbat viața Andreei Perju de când nu mai este cu tatăl fiicelor ei?

Discretă, , dar, ne divulgă, în premieră, care este relația lor, chiar dacă și-au spus ”Adio”.

”Făceam orice pentru ele și înainte și în prezent a rămas la fel. Sunt ferm convinsă că atât pentru mine, cât și pentru Cristi, fetițele vor rămâne prioritatea noastră principală pe tot parcursul vieții.

Din acest punct de vedere nu pot spune că s-a schimbat ceva de când nu mai sunt cu tatăl micuțelor. Suntem la fel de implicați în tot ce înseamnă viața lor, în tot ce înseamnă creșterea, educația lor. Timpul petrecut cu ele. Ținem foarte tare la lucrurile acestea”, a punctat vedeta.

”Faptul că ni s-au separat drumurile, nu înseamnă că au dispărut sentimentele”

Celebra actriță nu neagă că vorbesc adesea nu doar pentru că fiicele lor îi va uni pe viață, ci și din respect pentru anii petrecuți împreună. Aceasta este de părere că, deși nu mai locuiesc împreună, nu înseamnă că nu mai sunt sentimente la mijloc sau că nu-și mai poartă de grijă unul altuia. Nu au vrut un război, nu au vrut să fie subiect de discuție în presă, și de aceea, motivele reale ale separării vor rămâne un mister pentru cei care nu fac parte din familia lor.

”Avem o relație ok nu doar de dragul copiilor, ci și de dragul întregii noastre existente împreună. Adică, faptul că ni s-au separat drumurile, nu înseamnă că au dispărut sentimentele unul față de celălalt sau grija unuia față de celălalt. Noi nu suntem într-un război. Nu am fost niciodată și nici nu vom fi, sunt ferm convinsă de chestia asta, de aceea țin foarte tare la intimitatea situației. Nu am fost niciodată genul de persoană publică căreia să-i placă să-și creeze imaginea pe baza unor situații intime sau care țin strict de familie.

Consider că anumite lucruri chiar trebuie să rămână strict în viața noastră. Cu toții suntem oameni dimineața când ne trezit, chiar dacă ne-am ales meserii diferite. Cu toții trăim situații care par la fel, dar, de fapt, sunt doar similare, pentru că sentimentele și lucrurile se petrec diferit. De cele mai multe ori, oamenii când ajung într-o situație limită, uită ce au trăit în niște ani de viață și totul se răsfrânge asupra copiilor. La noi nu este cazul și nici nu cred că se va întâmpla asta vreodată”, a mai declarat Andreea Perju.

Din ce face bani Andreea Perju?

Andreea Perju ne dezvăluie în premieră care sunt job-urile care îi aduc venituri considerabile pentru a-și putea permite o casă de câteva sute de mii de euro, dar și o viață decentă cu mici escapade.

”Eu fac actorie, mai am și cele două restaurante ale mele, Arezzo. Fac și partea de social media care este un proiect la care țin foarte mult și, într-adevăr acolo apar tot felul de campanii. Am și filmări.

Cumva reușesc să mă țin pe o linie de plutire, chiar la un nivel peste medie aș putea spune. Dar muncesc foarte mult. Tot timpul lucrurile acestea vin la pachet cu niște sacrificii”, a mai spus Andreea.

Revenire spectaculoasă după șapte ani de pauză

În încheiere, Andreea a ținut să ne precizeze unde o pot vedea oamenii pe scenă și cum îi va bucura pe data de 13 februarie, după o pauză de 7 ani de la lumea teatrului.

”Apropo de teatru, pe 13 februarie voi avea o premieră la teatru, la Cuibul Artiștilor. Este o comedie despre șase pacienți care au stonks, tulburare obsesiv convulsivă. Este o piesă la care se va râde foarte mult. Eu m-am reapucat de teatru după șapte ani de pauză. Este interesant pentru oameni să rețină că asta este meseria mea”, a conchis cunoscut actriță.