Andreea Pirui de la Puterea Dragostei, dezvăluiri despre relația cu noul iubit: “Vrem să ne căsătorim, să facem copii”

Andreea Pirui de la Puterea Dragostei trăiește o frumoasă poveste de dragoste de jumătate de an și a vorbit despre relația cu noul iubit. Tânăra vrea să-și întemeieze o familie cu bărbatul care a cucerit-o.

Andreea Pirui, dezvăluiri despre relația cu noul iubit. Cei doi au planuri de nuntă

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei și au planuri de viitor împreună.

Andreea Pirui îl consideră pe actualul partener sufletul ei pereche, alături de care își dorește să întemeieze o familie. Cei doi se iubesc foarte mult și vor să ajungă în următoarea etapă a relației lor în viitorul apropiat.

Șatena este de șase luni împreună cu iubitul ei, care are de gând să o ceară în căsătorie într-un loc special.

“Relația este la un alt nivel. Ne iubim mai mult. Vrem o altă etapă în viața noastră, să ne căsătorim, să facem copii. Încă nu m-a cerut de soție, dar urmează.

Suntem de 6 luni împreună, are în plan să mă ceară. I-am și spus că de ce nu m-a cerut de ziua mea și a zis că nu vrea să fie ca alții, să fie un loc mai special.

I-am zis la glumă, că doar nu făcea același lucru ca și fostul. Îmi place să fie surpriză.”, a declarat Andreea Pirui, potrivit .

În ce relații a rămas Andreea Pirui cu Marius Bogdan

, au format unul dintre cele mai iubite cupluri de la Puterea Dragostei, dar au încheiat relația cu mult timp în urmă.

Cei doi nu vorbesc, dar se salută atunci când se întâlnesc. Fostul iubit chiar i-a făcut o urare Andreei Pirui de ziua ei.

Fosta concurentă consideră că amândoi s-au maturizat și nu îi poartă pică celui cu care a fost împreună la un moment dat.

“În emisiune, m-am certat mai mult pentru prieteni, decât pentru mine. Și Marius, fostul, mi-a spus.(…) Eu cu Marius suntem în relații bune. Dacă îl văd, ne salutăm, că suntem oameni, dar nu vorbim.

Mi-a scris la mulți ani de ziua mea, i-am mulțumit. Eu nu mai am treabă, chiar am rămas prieteni. Chiar nu am ură pe el sau el pe mine.

Ne-am mai întâlnit, ne-am salutat, suntem doi oameni maturi. Mă cert, poate, atunci pe moment, dar după mie îmi trece și chiar nu mai am nicio treabă cu el.”, a mai spus ea.