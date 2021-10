Andreea Pirui de la Puterea Dragostei, în culmea fericirii. Ce a dezvăluit blondina 

Frumoasa blondină este în culmea fericirii. Fosta participantă de la Kanal D a luat parte la un eveniment marcant atât pentru ea, cât și pentru familia sa.

Sora fostei a făcut pasul cel mare în urmă cu puțin timp. Roxana s-a căsătorit cu alesul inimii sale.

Andreea Pirui nu avea cum să lipsească de la eveniment, dovadă că a imortalizat totul în câteva imagini pe care le-a făcut publice în online.

Andreea Pirui de la Puterea Dragostei, moment important. Ce s-a întâmplat în viața blondinei

Andreea Pirui este mai fericită ca niciodată pentru sora sa, chiar dacă în viața ei amoroasă lucrurile nu au fost tocmai pe roze în ultima vreme.

Blondina a plecat din show-ul prezentat în sezonul 2 de Andreea Mantea alături de Marius, cu care a ajuns să se logodească în fața telespectatorilor.

Din păcate, dintre cei doi nu a mers prea multă vreme și au ajuns să meargă pe drumuri separate. Ulterior, Andreea Pirui s-a afișat alături de alt bărbat.

Andreea Pirui, relație cu un cântăreț din Zalău

S-a iubit cu un cântăreț care tocmai se despărțise de iubita sa cu care fusese 11 ani. Fosta participantă de la Puterea Dragostei și bărbatul din Zalău se știau din copilărie.

„Da, sunt îndrăgostită. Iubitul meu e de la mine din oraș, de ardelean. El este cântăreț, e cunoscut aici, în zona noastră. El e din Zalău. Noi am fost prieteni, ne știm de 10-12 ani și tot timpul m-am mirat.

Nu am fost prieteni, cunoștințe și în timp, am fost la o petrecere, a venit și el pe acolo. Dintr-o vorba în alta am început să povestim mai mult decât prieteni. Acum câteva luni s-a întâmplat.

Am povestit, că ne știam din oraș și uite așa s-a întâmplat. El era singur, a avut o relație de 11 ani și s-a terminat cu două luni înainte să ne cuplăm noi. În timp ne-am format o relație”, spunea Andreea Pirui în urmă cu ceva vreme pentru .

În prezent, blondina nu a mai dat niciun semn că ar mai fi cu cineva și nu se știe dacă mai este cu artistul din orașul ei natal, Zalău.