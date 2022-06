Andreea Pirui de la Puterea Dragostei și-a găsit jumătatea. Cine este bărbatul cu care se iubește

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a găsit jumătatea în persoana unui tânăr pe care l-a cunoscut în urmă cu numai câteva luni. Șatena este îndrăgostită lulea și crede că partenerul actual este sufletul său pereche.

Cu cine se iubește Andreea Pirui de la Puterea Dragostei: ”Mi-am găsit sufletul pereche”

Andreea Pirui se iubește cu un bărbat pe care l-a întâlnit recent într-un restaurant din Cluj-Napoca. era într-o relație pe atunci, dar cel care a făcut primul pas a fost chiar tânărul.

„L-am văzut în urmă cu 4 luni, am terminat-o cu fostul și am început relația cu el. L-am văzut într-un restaurant din Cluj, ne-am cunoscut prin cineva. La început nu mi-a plăcut de el, poate doar l-am simpatizat. Și el la fel pe mine.

Nu am mai vorbit două luni, pentru că eu eram într-o relație. După ce am încheiat-o cu fostul, mi-a scris el iar și am ajuns să fim împreună”, a spus fosta concurentă de la Kanal D în emisiunea Online Story, notează .

Andreea Pirui este mai îndrăgostită ca niciodată și pare că și-a găsit liniștea alături de actualul . Fosta participantă de la Puterea Dragostei spune că are un iubit care o completează perfect în toate.

Andreea Pirui: ”El știe că e aici, în inimioara mea”

Frumoasa șatenă îl are în inima sa pe actualul partener de viață, despre care nu se cunosc foarte multe informații. Vedeta recunoaște că este fericită de când iubește din nou, un bărbat care o ascultă foarte mult.

„Eu sunt foarte vulcanică și mie mi-a trebuit un băiat liniștit și care să mă înțeleagă, să mă completeze. Ne înțelegem bine deocamdată, îmi place că mă ascultă, că se dă după mine. Nu e pămpălău, e foarte precis, misterios, mă ascultă.

Face după mine, dar nu trebuie să îi greșesc. E zodia fecioară și cu asta am spus tot. Vreau să zic că mi-am găsit sufletul pereche și cu asta mi-am zis tot. El știe că e aici, în inimioara mea”, a mai spus Andreea Pirui, mai arată sursa citată.