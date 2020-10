Andreea Podărescu trece printr-o dramă teribilă! Copilul ei a primit un diagnostic grav

Andreea Podărescu trece printr-o dramă teribilă! Copilul ei a fost diagnosticat cu o boală gravă, iar starea lui nu este una bună la momentul actual.

Bruneta este disperată și încearcă să treacă peste acea încercare grea pe care i-a pregătit-o viața. De altfel, ultima perioadă a fost una grea pentru Andreea.

Aceasta a avut numeroase conflicte cu tatăl copilului ei, iar acum cel mic suferă de o boală gravă. Vedeta suferă cumplit și speră ca băiețelul ei să poată fi salvat.

Andreea Podărescu trece printr-o dramă teribilă! Ce diagnostic a primit copilul ei

Viața Andreei Podărescu a fost una tulburată în ultima perioadă, după ce a fost la cuțite cu fostul partener, chiar tatăl copilului ei. Viața i-a dat de trecut o mare încercare brunetei, cea mai grea de până acum.

Copilul ei a fost diagnosticat cu o boală gravă, iar singurul lucru pe care și-l dorește vedeta este ca băiețelul ei de trei ani să fie din nou sănătos. Andreea le-a cerut tuturor ajutorul pentru a-i transmite celui mic rugăciuni.

Andreea Podărescu a oferit mai multe detalii în cadrul unui interviu, în care vorbește despre ce boală gravă s-a instalat în organismul copilului ei.

Se pare că cel mic s-a simțit rău în ultima vreme, iar Andreea l-a dus la un control medical pentru a-i face mai multe analize și investigații. Iar rezultatul nu a fost deloc unul optimist. Micuțul suferă de leucemie, iar starea lui este critică.

“Durerea pe care o simt este de nedescris în cuvinte şi nu doresc ca nicio mamă să treacă prin ce trec eu acum. Vă rog din suflet să vă rugaţi pentru copilaşul meu.

Aştept rezultatele astăzi, s-au repetat analizele de ieri, aştept să văd, situaţia nu este deloc ok. Sunt devastată, efectiv. Copilaşul meu nu merită aşa ceva, e totul foarte nedrept.:, a declarat Andreea Podărescu pentru spynews.ro.

Vedeta a precizat că micuțul a avut febră și frisoane acum câteva zile, însă situația nu părea una alarmantă.

“S-a simţit rău, a avut temperatură şi frisoane la un moment dat, acum două seri, dar pe zi a fost foarte vioi, am mers în parc, s-a jucat, nu a fost nicio problemă.

Într-adevăr, a mâncat puţin mai mult decât în celelalte zile pentru că probabil a fost şi mult mai activ.”, a continuat aceasta.

Vedeta a postat recent pe pagina de Facebook o fotografie cu micuțul Anthony pe patul de spital, iar descrierea i-a lăsat în lacrimi pe urmăritori.

“Doamne …..dă-mi mie toată durerea lui ! Ia-mă Doamne la tine …numai lasă-mi copilul sănătos și în viață ! E copilul meu DOAMNE ! Și îl iubesc cu toată ființa mea și m-am rugat mult la tine ca sa mi-l trimiți în viața mea !

E un copil care a crescut doar cu mămica lui și o iubește prea mult ca sa ne desparți vreodată ! M-am luptat ca o fiară pt el cu toată lumea …doamne ..nu mi-l lua ! Urlu doamne la tine sfâșiată de durere, și cu inima aproape moartă!”, este mesajul tulburător al vedetei.

Postarea a primit numeroase mesaje de susținere de la cunoscuți, care i-au transmis micuțului multă sănătate și gânduri bune.

Băiețelul ei se află la terapie intensivă

Starea de sănătate a celui mic este una șubredă și se înrăutățește pe zi ce trece. Andreea a declarat că băiețelul a suferit o enterocolită, însă la spital a fost anunțată că lucrurile sunt mult mai grave.

Copilul se află la terapie intensivă, iar starea lui este gravă. Vedeta așteaptă rezultatele finale ale analizelor și speră ca lucrurile să revină la normal.

Vedeta a precizat că și-a dat seama că este ceva mai mult decât o enterocolită atunci când a observat niște pete pe corpul micuțului. Acela a fost momentul când a intrat în panică și l-a dus la spital pentru investigații.

“El a mai făcut enterocolita şi nu a fost atât de grav, adică l-am tratat acasă fără nicio problemă, doar că aceste pete m-au dus cu gândul că într-adevăr este ceva foarte grav pentru că nu le-am mai văzut până acum. Deja i-au luat sânge copilaşului şi aştept rezultatele analizelor.

Momentan este sub medicație, este la perfuzie, suntem la terapie intensivă. Nu am cum să spun că este vioi pentru că s-a simtit foarte, foarte rău. Starea lui s-a agravat dimineața, cand am și constatat că are acele pete pe corp și nu mai era copilul meu”, a mai adăugat vedeta.

Andreea Podărescu speră că această dramă va trece cu bine și că băiețelul ei se va însănătoși.

Bruneta a ajuns cunoscută datorită formelor de fotomodel și a chipului fără niciun defect. Andreea Podărescu a fost manechin și a fost implicată într-un mare scandal cu fostul iubit, pe care l-au rezolvat în instanță.

Cei doi au un băiețel împreună, iar bruneta a câștigat custodia acestuia.