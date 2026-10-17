Andreea Popescu, adevărul despre relația cu antrenorul Dan Alexa: ”Sunt o trădătoare”

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A fost discretă, dar acum Andreea Popescu spune adevărul despre relația extraconjugală avută cu antrenorul Dan Alexa. Trădarea este cuvântul cu care își începe pledoaria, dar vedeta spune că aceasta poate fi de mai multe feluri. Susține că s-a simțit neglijată în mariajul cu Rareș Cojoc.

Andreea Popescu, detalii despre infidelitatea din căsnicie

Tehnicianul Dan Alexa (46 ani) s-a aflat în urmă cu câteva luni prins în mijlocul unui scandal. Fostul fotbalist ar fi fostul . Dansatorul Rareș Cojoc (37 ani) a bănuit că ceva nu este în regulă în mariaj când a citit o conversație între cei doi.

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Între timp au ajuns la separare, fosta dansatoare a artistei Delia nedorind să facă publice prea multe informații. De curând, a vrut să facă lumină pentru că foarte multă lume a pus-o la zid pentru infidelitate. Frumoasa brunetă a recunoscut că a existat o trădare din partea ei, deși inițial ar fi fost o simplă prietenie.

Cu toate acestea, relația cu câștigătorul de la Asia Express a evoluat și s-a transformat în altceva. În schimb, vedeta susține că problemele pe care le avea cu soțul său nu au apărut odată cu intrarea fostului sportiv în viața sa. Astfel, a subliniat că se simțea neglijată și că fostul internațional român i-a acordat atenție în acea perioadă.

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„«Sunt o trădătoare». Ăsta e titlul de ziar, Doamne. Da, am trădat, dar trădarea poate să fie de mai multe feluri: poate fi o trădare fizică, emoțională sau poate fi o trădare atunci când îți neglijezi partenerul. Trădarea căsniciei, trădarea promisiunilor care s-au făcut de-a lungul anilor, pe care nu reușim să ni le ținem, din păcate. Această neglijență vine din partea amândurora. Pur și simplu nimic gândit. S-a întâmplat dintr-o prietenie să ajungem într-un punct. Mă refer în partea cealaltă. Și s-a întâmplat. ”, a spus Andreea Popescu, pentru .

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Andreea Popescu: ”La mine era foarte mult spațiu”

„A fost o chestie pe care nimeni, nici eu, nici din cealaltă parte nu și-a dorit lucrul acesta. Pur și simplu s-a întâmplat. Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta dacă eu eram bine în căsnicie, dacă nu era spațiu, la mine era foarte mult spațiu”, a completat bruneta, mai arată sursa citată. Andreea Popescu nu i-a dat numele lui Dan Alexa, care . În plus, toată lumea știe că tehnicianul are numai cuvinte de laudă pentru brunetă. Fostul fotbalist consideră că vedeta este o persoană foarte specială.

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Într-un interviu, fostul fotbalist a recunoscut că bruneta are o sinceritate debordantă și adoră acest lucru la ea. Mai mult, a recunoscut că vedeta ocupă un loc în inima sa pentru că este un om bun, cum rar a întâlnit până acum. Totodată, a adăugat că nu mai vrea să vorbească despre viața sa personală pentru că acest subiect nu ar trebui să intereseze pe nimeni.