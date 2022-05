Andreea Prisăcariu continuă ”războiul” cu cei care au criticat-o după întâlnirea cu Polonia: ”Acum aș ține un speech și mai șmecher”

Fostul arbitru de fotbal Ion Crăciunescu a fost pe sportiva de 22 de ani și a catalogat declarațiile acesteia ca fiind dezgustătoare.

Criticile primite după meciul cu Polonia nu o descurajează pe Andreea Prisăcariu

”Bineînţeles că simţim o anumită presiune fiecare dintre noi, dar e în regulă, până la urmă despre asta e vorba în tenis, cine face faţă mai uşor la chestiile astea. Şi noi pentru că suntem puternice întotdeauna cred că o să fim foarte şmechere. Puteţi să interpretaţi cum vreţi”, a fost afirmația făcută de ”rebela tenisului românesc” care a stârnit multă vâlvă.

La o lună de la acel moment, Andreea Prisăcariu a revenit asupra criticilor primite după discursul avut în Polonia și a spus că nu regretă niciun moment ce a făcut și anunță că dacă se va mai apela la ea va veni cu plăcere sub ”tricolor”.

”Mereu sunt vocală, n-am făcut ceva excepțional, care să nu fie caracteristic mie. Pur și simplu am fost eu însămi. Eu am zero aşteptări oricum (n.r. – în privința convocării în echipa de Billie Jean King Cup), aşa e cel mai bine în sport şi în viaţă.

Bineînţeles că, dacă voi fi chemată din nou, voi veni cu tot dragul, pentru că relaţia dintre mine şi Horia Tecău ca antrenor a fost una de excepţie. A fost o experienţă unică, am învăţat incredibil de multe lucruri de la el. Aşa că mă voi prezenta de fiecare dată”, a declarat Prisăcariu, conform .

Prisăcariu ar repeta oricând discursul din Polonia

, jucătoarea de tenis a mers chiar mai departe și a afirmat că dacă ar avea ocazia să țină din nou acel discurs l-ar face și mai ”șmecher” și le-a explicat criticilor că acest cuvânt are un înțeles mult mai amplu.

”Ce să le transmit celor care m-au criticat, nimic. Toate cele bune, să îi ajute Dumnezeu, să le deschidă creierul. Nu e vorba dacă au avut dreptate… eu mi-am făcut treaba. Am fost eu însămi, nu am niciun fel de regret.

Dacă aş mai putea să ţin speech-ul ăla, l-aş mai ţine încă o dată. Şi chiar şi mai şmecher. Iar acest cuvânt ‘şmecher’, de care s-a luat toată lumea, dacă îl căutăm în dicţionar vedem că vine din germană şi înseamnă persoană cu gust rafinat şi cineva care nu se împiedică de probleme. Deci cuvântul ‘şmecher’ nu este de după colţuri, cum crede toată lumea”, a spus ea.

În final, Andreea Prisăcariu a dezvăluit că obiectivul său este intrarea în Top 100 WTA până la finalul anului: ”În top 100 sper să ajung cât mai curând. Eu pentru asta muncesc. Eu am spus că ajung până la finalul anului acesta. Bineînţeles că pare dificil, dar nimic nu e imposibil, cel puţin pentru mentalitatea mea. Acum vedem când o să fie, dar va veni acest moment”.