Andreea Prisăcariu, directă când este vorba despre Simona Halep sau Emma Răducanu! Nu a cruțat-o pe câștigătoarea US Open

Andreea Prisăcariu a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre tenisul românesc, cariera ei, dar și despre Simona Halep și Emma Răducanu, două dintre jucătoarele ei favorite.

Andreea Prisăcariu, pe șleau despre Emma Răducanu

Fără să ascundă nicio secundă că o admiră pe tânăra Emma Răducanu, câștigătoarea US Open, Andreea Prisăcariu a vorbit pe șleau despre sportiva stabilită în Marea Britanie.

”Da, o cunosc pe Emma, dar nu suntem apropiate, ne-am salutat de câteva ori. Îmi place foarte mult de Emma Răducanu, îmi place jocul ei. Cred că are un potențial uriaș. Mai mare decât al Biancăi Andreescu. Joacă agresiv, așa cum îmi place mie, și a dovedit că este și foarte matură la ultimele turnee, altfel nici nu avea cum să câștige US Open. Îmi place foarte mult jocul ei”, ne-a spus, sinceră, Andreea Prisăcariu.

De altfel, recunoaște ea, jocul Emmei este mai plăcut, din punctul ei de vedere, decât cel al Simonei Halep. ”Au stiluri de joc complet diferite, dar îmi place mai mult cel practicat de Emma Răducanu”, ne-a dezvăluit Andreea.

Cu toate acestea, dacă joacă împotriva Simonei Halep, Andreea Prisăcariu este categorică când vine vorba de susținerea sa, de afinitate.

”Dintre ea și Simona Halep, normal că țin cu Simona, Simona este româncă. Să ne înțelegem, Emma Răducanu nu este româncă. Cum nu este nici Bianca Andreescu. Iar noi, românii, trebuie să ne susținem reciproc”, a explicat Andteea Prisăcariu.

Andreea Prisăcariu: ”Nu am primit ocazia să joc la Transylvania Open”

În altă ordine de idei, Andreea Prisăcariu ne-a dezvăluit că nu a primit, nici în acest an, șansa de a concura într-un turneu de tenis important care are loc pe teritoriul României, așa cum este Transylvania Open de la Cluj Napoca, loc unde, pe tabloul principal, apar Emma Răducanu și Simona Halep.

”Nu am primit ocazia să joc la Transylvania Open. Nu îmi permite nici linia de clasament și, ca de obicei, nu am primit nici un wild-card, așa cum nu am primit nici anul trecut. Dar, poate, la anul voi reuși să ajung acolo datorită liniei de clasament”, a mai spus pentru FANATIK.

E adevărat, ne-a recunoscut frumoasa jucătoare de tenis, deși a avut rezultate bune în tenis în acest an nu a primit wild-cardul care i-ar fi adus șansa să ajungă la Transylvania Open, chiar dacă, de-a lungul timpului, sunt jucătoare de tenis care au primit șanse chiar dacă aveau o linie de clasament comparabilă cu a ei.

”De ce nu sunt invitată, de ce nu primesc wild-card? Nu știu, nu prea pot nici să comentez. Probabil și acolo se fac lucrurile așa cum se fac alte multe lucruri în România… Dar, așa știu măcar că nu sunt datoare nimănui cu nimic și că tot ce am făcut am realizat pe munca mea, cu ajutorul lui Dumnezeu”, mai spune Andreea Prisăcariu.

Andreea Prisăcariu joacă pentru Dinamo București

Întoarsă de la Lisabona, de la un turneu de tenis, Andreea Prisăcariu ne-a dezvăluit că, în următoarele săptămâni, va pune accent pe pregătirea fizică în vederea sezonului de hard, dar și că va participa la campionatele naționale pe echipe.

”Voi juca și la naționalele de tenis pentru culorile clubului meu de suflet, Dinamo București, iar apoi voi vedea la ce turnee mă voi mai înscrie. Începe sezonul pe hard, sper să prind turnee de 25.000 sau de 60.000, să câștig”, a mai precizat Andreea Prisăcariu pentru FANATIK.

Andreea Prisăcariu, o jucătoare de tenis atipică

Dacă majoritatea jucătoarelor de tenis sunt foarte rezervate în aparițiile publice, Andreea Prisăcariu reușește să șocheze adeseori cu postările sale. Și, nu de puține ori, pe conturile ei de socializare apar fotografii cu frmuoasa dinamovistă în ipostaze incendiare, chiar topless.

Mai mult, Andreea Prisăcariu nu se ferește să își expună cele peste 25 de tatuaje pe care le are și să recunoască adevăruri despre care alți sportivi nu vorbesc, mai ales când este vorba de partea financiară.

De altfel, Andreea Prisăcariu (locul 369 WTA), care deja are în palmares mai multe titluri nu s-a ferit să spună că, fără ajutorul părinților săi, nu ar fi putut face niciodată acest sport la nivel de performanță și că, în ciuda premiilor încasate până acum, este departe de a ajunge să facă profit.