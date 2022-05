Andreea Prisăcariu nu e interesată de contestatari: „Aș mai face o dată așa ceva! Aș fi poate chiar mai șmecheră”

Jucătoarea de tenis a spus că nu ar schimba nimic din ce a făcut, ba chiar mai mult, ar repeta declarațiile din aprilie, de la Radom.

Andreea Prisăcariu nu e interesată de contestatari

că nu a afectat-o deloc ce s-a spus despre ea după ce a pierdut categoric meciul cu Iga Swaitek, la o zi distanță după ce a avut o conferință de presă „incendiară”:

„M-am gândit, dar m-am răzgândit, pentru că am realizat că nu sunt eu ok așa. Sunt certăreață, de acord, uneori îmi face plăcere să am parte de o ceartă bună, dar de calitate, iar acolo am simțit că nu am parte de calitate și că îmi irosesc impulsul și temperamentul pe ceva ce nu contează, pentru că unde nu e calitate, Andreea nu este!

Sigur că aș mai face o dată așa ceva. Aș fi tot la fel de șmecheră, poate chiar mai șmecheră. Lumea nu a înțeles că dacă am spus să fim șmechere nu înseamnă automat să câștigăm”, a spus Prisăcariu la Radio Gold FM.

„Am fost mai șmecheră decât tine, care numai vorbești!”

și a explicat de ce se simte „șmecheră” în continuare, chiar dacă a pierdut meciul cu Iga Swiatek, scor 6-0, 6-0.

„Șmecherie a fost ce a făcut Michi pe teren, chiar daca a pierdut, ce am făcut eu, să pierd 12-0 cu zâmbetul pe buze, pentru că am fost acolo și am jucat pentru țara mea, șmecheră a fost Irina să dea totul pe teren, șmecherie a fost ca toate să fim împreună, să plângem împreună.

Spuneau, vai ce șmecheră ai fost să pierzi 12-0. Ba da, am fost șmecheră, mai șmecheră decât tine, care numai vorbești!”, a mai spus Andreea Prisăcariu.

„Bineînţeles că simţim o anumită presiune fiecare dintre noi, dar e în regulă, până la urmă despre asta e vorba în tenis, cine face faţă mai uşor la chestiile astea.

Şi noi, pentru că suntem puternice întotdeauna, cred că o să fim foarte şmechere. Puteţi să interpretaţi cum vreţi. Noi ne facem treaba şi Doamne-ajută”, declara Andreea Prisăcariu în luna aprilie, la Radom.