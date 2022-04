Andreea Prisăcariu, rebela tenisului românesc. Interviu nonconformist cu jucătoarea convocată de urgență pentru meciul cu Polonia. Fotografii incendiare

Șansa i-a surâs Andreei Prisăcariu, poate cea mai nonconformistă jucătoare de tenis din România. Din cauza numeroasele absențe din echipa noastră ( , Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse, Raluca Olaru), Andreea de căpitanul-nejucător Horia Tecău pentru partida de la finalul acestei săptămâni contra Poloniei, din Billie Jean King Cup.

Andreea Prisăcariu, rebela tenisului românesc: „Sunt diferită? Da. Sunt liberă în exprimare? Da. Sunt tatuată și îmi place să pozez? Absolut”

. Rebelă. 22 de ani, împliniți pe 9 februarie, din care 17 petrecuți pe terenul de tenis. Tatuată din cap până-n picioare. O prezență exotică în terna lume a tenisului.

Într-o lungă discuție exclusivă cu FANATIK, frumoasa jucătoare de tenis născută la Iași a vorbit despre bani, tenis, despre temerile sale, despre momentele în care a fost la un pas să pună racheta în cui. Dar și despre nebuniile care o fac să râdă, despre puiul la ceaun, cu mămăligă și mujdei, despre cum trebuie să fie bărbatul care să o impresioneze.

Andreea Prisăcariu: „De la 4 ani am crescut în permanență cu pași mici. Nu am sărit etape. Dar mereu am urcat!”

Andreea, joci tenis de la 4 ani. Ce obiective ți-ai stabilit pentru 2022?

– Muncesc foarte mult pentru a avea calitate în tot ceea ce fac. Cresc de la zi la zi. Mă dezvolt. Și am încredere în acest proces. Știu că pot. Dar, uneori, îți mai trebuie și un pic de noroc. Și susținere. Anul trecut a fost foarte bun pentru mine și am urcat mult în clasament, câteva sute de locuri, de pe 668 WTA, pe 327 în prezent, la simplu, iar la dublu, de pe 586 WTA, pe 203. Prioritățile mele sunt eu și ce îmi doresc să realizez în acest sport. Clasamentul va veni de la sine. Totul în viața mea se întâmplă într-un mod natural. De la 4 ani am crescut în permanență cu pași mici. Este adevărat că n-am avut vreun salt excepțional ca alte jucătoare, nu am sărit etape. Dar mereu am urcat. Constantă și liniștită.

Care este atu-ul tău pe teren și care e lovitura favorită?

– Mă bazez pe toate loviturile mele. E vorba despre încredere. Dar ca să-ți răspund la întrebare concret… backhand-ul lung de linie din orice poziție. Pot spune cu certitudine că este una dintre finețurile mele, așa cum îmi place să-l numesc. De asemenea, simt terenul. Poziționarea mea în teren vine natural. Am jocul în sânge. Mă pot considera și o jucătoare cu mână bună. Dar nu mă bazez pe asta. În situațiile critice, mâna fără cap nu te poate salva. Toate trebuie să fie conectate. Jocul să fie complex. Capul limpede.

„Am simțit pe propria piele că doar eu mă pot salva. Merg pe premisa că eu sunt tot ce am”

Cât de mult contează mentalul în tenis și cum reușești să te încurajezi în momentele complicate?

– Mentalul și picioarele în tenisul feminin înseamnă totul. Talentul nu mai este de ajuns. Picioarele fac diferența. Contează și cine este mai înfometată după succes, cine muncește mai mult, cine își dorește mai mult. Aici e cheia de fapt. Îți setezi mintea pentru numărul 1. Sigur că am apelat și la mental coach / terapeut / psiholog, însă, în final, am simțit pe propria piele că doar eu mă pot salva și am încredere doar în mine. Nu îmi place să depind de nimeni. Merg pe premisa că eu sunt tot ce am. Nimeni nu mă poate ajuta, dacă nu mă ajut eu mai întâi.

Erai studentă la două facultăți. Ai timp să le faci pe toate?

– Am decis, imediat după Bac, să dau examen la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, iar acum sunt în ultimul an, al III-lea. Am simțit că-mi doresc tare mult să-mi țin mintea conectată pe acest plan. Desigur, plăcându-mi să scriu, dorința era și mai mare să-mi dezvolt și această latură artistică. La un an distanță, a venit pandemia și mi s-a părut că aș avea timp și pentru Psihologie, o altă pasiune de a mea. Din păcate, după primul an, am fost nevoită să renunț la aceasta din urmă, iar acum încerc să o termin pe prima, să salvez ce se mai poate, întrucât am multe restanțe. Plecările, antrenamentele, turneele și obsesia de a fi perfectă în tot ceea ce fac în tenis îmi ocupă 99% din timp, fără exagerare. Dar ambiția mea știe că voi realiza tot ce mi-am propus și din punct de vedere academic, la momentul potrivit.

„Eu și Bianca Andreescu nu am fost niciodată prietene. Am fost doar amice pe parcursul turneului de la mondialele de juniori. Nu există prietenii în tenis. Există doar amiciții ocazionale. Nimic mai mult. Se poate bineînțeles, să ne și împrietenim un pic mai mult, dar, de regulă, aceste relații se rup pentru că fiecare are drumul ei. Așa și în cazul acesta. Viața ne-a dus pe drumuri diferite. Turnee diferite. Nu s-a întâmplat nimic tragic. Unele lucruri sunt doar niște momente în care te simți bine, te distrezi și după, se rupe gașca” – Andreea Prisăcariu

Andreea Prisăcariu: „Nu mă consider influencer, nu vând gogoși oamenilor. Tot ce vedeți pe social media este Andreea cea Reală”

Care e cel mai mare sacrificiu pe care tu și familia l-ați făcut pentru cariera ta?

– Părinții mei și-au petrecut jumătate din viață să investească în mine și o fac și acum. Nu avem niciun regret. Totul se face din iubire și credință. Și fără îndoială, prima mea realizare va fi să le plătesc totul înapoi înzecit când vremea mea va veni.

Tenisul este un sport foarte scump. Ai deja câteva titluri ITF. Cum stai la capitolul financiar?

– Bineînțeles, ies pe minus. Cu mult. Câștig un turneu de 15k (n.r. – 15.000 de dolari), îmi acopăr 5 zile de cazare și cheltuieli. Câștig un 25k, acopăr 7 zile. Etc. Părinții mei sunt principalii sponsori. În rest, rachetele sunt asigurate de echipa Tecnifibre, care este lângă mine de când aveam 15 ani. Hainele le achiziționez tot eu, la fel și încălțămintea. De asemenea, multă lume are impresia că eu câștig bani din Instagram. Surpriză, nu e așa! Nu sunt și nici nu mă consider influencer. Nici nu mi-aș dori să fiu așa ceva. Eu nu vând gogoși oamenilor. Tot ce vedeți pe social media este Andreea cea Reală. Altceva nu mă interesează.

Îți plac banii? Sau îi consideri doar necesari?

– Nu mă gândesc la bani. Concentrarea mea nu este acolo. În schimb, merg pe mentalitatea de muncitor. Muncesc, joc, câștig, creez. Toate sunt conectate. Banii sunt pe ultimul loc. Și vă spun și de ce. Pentru că dacă nu muncești, nu suferi, nu ești determinat, banii nu vor veni niciodată. Banii îi atragi atunci când te dedici scopului tău. Iar eu asta fac. Mă dedic. Așa că totul face parte din proces. Banii sunt acolo, mă așteaptă. Dar eu am drumul meu de parcurs. Muncă brută de realizat.

„Luni întregi am adormit cu vocea lui Ibra. Și tot luni întregi mă trezeam cu Michael Jordan pe fundal”

Ai avut momente în care ai fost tentată să renunți la tenis?

– Am avut. Țin minte fiecare moment în parte. M-au durut acele trăiri. M-au consumat. Simțeam că doar existam, nu că și trăiesc. Am găsit sprijinul și inspirația în niște oameni care nici nu știu de existența mea. Mă trezeam dimineață extenuată. În timpul zilei eram extenuată. Mă culcam extenuată. În unele zile e pur și simplu greu să te miști, să te dai jos din pat. Dar tot reușeam să-mi fac treaba. Pentru că stăteam și mă gândeam… Dacă nu eu, atunci cine? Aveam nevoie să aud anumite lucruri. Așa că am apelat la Dumnezeu. Sunt o persoană religioasă și am o conexiune unică cu credința mea. Mă rog mult. Vizualizez. Stau în natură. Pe lângă Dumnezeu, aveam nevoie să aflu alte povești, să cunosc alte situații pe care unele legende le-au trăit. Nole, Michael Jordan, Kobe Bryant, Sylvester Stallone, Bruce Lee, Zlatan. Am citit, urmăream documentare, interviuri. Luni întregi am adormit cu vocea lui Ibra. Și tot luni întregi mă trezeam cu Michael Jordan pe fundal.

Sănătatea mentală mi-a fost afectată pe parcursul carierei. Accept acele momente. Când durerea mă cuprinde și nervii își fac apariția. Dar mă lupt să nu stau în acele situații. Le simt, le trăiesc, plâng, le dau afară. Odată ce le dau afară, nu le mai las să se întoarcă. Vorba aia… plâng pentru un anumit lucru doar o dată. Bineînțeles, am răni care se mai deschid ocazional. Cu toții le avem. Dar important este să nu mă las să sângerez prea mult. Mă cunosc sufletește foarte bine. Lucrez cu interiorul meu pentru a trece peste anxietate și frici. Eu îmi decid soarta și acțiunile.

„Lumea oricum mă înțelege greșit și sunt 100% împăcată cu ideea asta. Nu trăiesc să impresionez pe nimeni! Îi deranjează asta pe unii? Foarte bine!”

Ești considerată rebela tenisului românesc. De ce? Ce te diferențiază de celelalte jucătoare de la noi, cele „cuminți”?

– Este amuzant pentru mine. Eticheta de rebelă mi-a fost pusă de presă. Dar de fapt nu mă cunoaște nimeni îndeajuns încât să știe cum sunt eu. Sunt diferită? Da. Sunt liberă în exprimare? Da. Sunt tatuată și îmi place să pozez? Absolut. Percepția pe care o au cei din exterior le aparține în totalitate. Nu e datoria mea să le definesc o imagine anume. Lumea oricum mă înțelege greșit în mare parte a timpului. Și sunt 100% împăcată cu ideea asta.

Nu las atitudinea altor persoane să-mi afecteze pacea interioară. Nu trăiesc să impresionez pe nimeni. Și nici nu vreau să le fac pe plac. Îi deranjează asta pe unii? Foarte bine! Dacă nu mă urăște nimeni înseamnă că fac ceva greșit. Pe mine asta mă ambiționează. Invidia și ura sunt binevenite. Eu oricum îi iubesc pe toți. Ce mă deranjează cel mai mult este prostia. Asta e altă poveste deja. Celelalte jucătoare… nu știu! Sunt cuminți? Iar eu sunt mai puțin cuminte?…

„Ceea ce contează cel mai mult este cum mergi prin foc. Aleg să pierd oameni decât să mă pierd pe mine.”

Crezi că pe oameni îi deranjează să le spui adevărul în față?

– Adevărul doare. De acord. Dar să trăiești în prostie sau minciună este și mai tragic. Nici nu contează ce-i deranjează de fapt. Nu stau să le analizez sentimentele lor față de mine. Ei sunt liberi să creadă și să simtă orice. Dacă se simt ofensați de mine, bine. Dacă se simt inspirați de mine, mă bucur și apreciez. Nimic din ceea ce este pentru mine, nu mă va face să-mi ies din caracter. Absolut nimic. Și voi face tot ce este necesar pentru a avansa în viață. Ceea ce contează cel mai mult este cum mergi prin foc. Sunt diferită și asta m-a costat mulți oameni. Dar sunt mereu eu însămi. Aleg să pierd oameni decât să mă pierd pe mine.

Care este motivul pentru care te expui atât de mult pe rețelele de socializare?

– Am creat o conexiune cu oamenii mei. Am o comunitate frumoasă. Nu suntem mulți. Dar nici nu contează. E vorba de calitate. Mă expun pentru a împărtăși realitatea mea. Pentru a inspira, pentru a ajuta. Este felul meu de a mă exprima.

„Am o părere personală legată de Emma Răducanu, dar nu sunt în măsură să mi-o exprim acum. Dar în viitor, cu siguranță. Nu o voi caracteriza pe Emma Răducanu pentru că nu o cunosc deloc. Cu siguranță își știe ea propriile greșeli. Au fost atât de mulți oameni care și-au dat cu părerea despre ea încât eu nu vreau să fiu unul dintre ei. Așa că o voi scuti de vorbele mele și îi doresc numai bine!” – Andreea Prisăcariu

„Termenul de sexy ține de atitudine. E simplu: o ai sau nu o ai! Iar eu mă simt perfect în propria piele”

Ai fost atacată la un moment dat pentru cum arăți! Ți se reproșa că ești cam grăsuță… Acum ești o bombă sexy! Cum răspunzi la asemenea atacuri?

– Interiorul reflectă frumusețea, iar termenul de ,,sexy” ține de atitudine. Iar cu atitudinea este simplă treaba… O ai sau nu o ai. Și mai e încrederea pe care o ai în tine. Cu kilograme în plus sau nu, eu mă simt perfect în propria piele, pentru că încrederea în mine este infinită. Dar ei când mă atacă pe mine, nu fac decât să arate că nu se simt ei bine în propria piele. Așa că sper să se vindece.

Nu ți-a fost teamă de reacția celor care te vor vedea pe Instagram și Facebook când pozai provocator? Și cum te-ai decis să-ți faci atâtea tatuaje?

– Nu pierd timpul să mă gândesc la ce reacții au oamenii. Cum să-mi dau din energie pentru a mă gândi la așa ceva? Cine este lângă mine este lângă mine în orice moment. Cine nu, să plece. Tatuajele sunt artă pe pielea mea. Le-am făcut ca să-mi imprim amintirile. Să fie mereu cu mine. Familie, credință, natură, principii. Totul este pe mine. Părinții mei m-au sprijinit. Le-am spus motivul din spatele fiecărui tatuaj. Semnificația tatuajului în sine i-a determinat să înțeleagă de ce am ales să fac asta.

Ce așteaptă Andreea Prisăcariu de la un bărbat? „Să fie puternic și sigur pe el, dar să-mi arate și partea sensibilă. Să creștem împreună. Să creăm împreună”

Ai vreun iubit? Sau vreo relație care să o treci la mari iubiri?

– Nu am iubit. Nu am avut niciodată un iubit. Ce-i al meu e pus deoparte.

A existat prima dragoste?

– Nu am fost niciodată îndrăgostită. Am crezut că am fost, dar am realizat că am fost îndrăgostită de ideea de a fi îndrăgostită. Plăcându-mi să scriu, i-am transformat pe unii bărbați în ceva mult prea mult. Trebuie să îi iert pentru ceea ce nu au putut să fie.

Ce înseamnă pentru tine un bărbat? Cum te-ar putea cuceri?

– Trebuie să existe o balanță. Acel echilibru de a fi puternic și sigur pe el, dar să-mi arate și partea lui sensibilă. Să creștem împreună. Să creăm împreună. Să ne dezvoltăm. Să devenim puternici și să creăm un viitor stabil. Nu sunt superficială. Așa că am nevoie de mai mult. Am nevoie de siguranță. Bărbatul de lângă mine trebuie să fie puternic, să aibă propria idee de succes. Să fie pe un drum al lui și să știu că muncește pentru ceva.

Spune-mi doi bărbați, nu neapărat din sport, cu care visezi să iei o cină prelungită?

– Ibra și Michael Jordan.

„Am fost curtată de colegi tenismeni și de alți sportivi. Și da, au fost și mesaje indecente, nu tocmai plăcute. Nu are sens să dau nume pentru că am rămas oarecum prietenă cu majoritatea. Cei mai mulți prieteni ai mei sunt bărbați. Femeile bârfesc mult și sunt prea rele pentru gustul meu. Dar adevărul este că uneori, dacă știi cum să pui problema, și picanteriile sunt interesante. Doar că mulți nu înțeleg că este o artă să știi să seduci. Mai ales pe mine” – Andreea Prisăcariu

„Simona Halep știe ce face. Ea este la conducere, ea este șefa”

Cine e jucătoarea și jucătorul care îți plac din circuitul profesionist?

– Serena Williams și Novak Djokovic.

Dacă ar fi pe alese, ce turneu de Mare Șlem ți-ai dori să câștigi în carieră?

– Vreau să le câștig pe toate. Pentru că îmi place ideea de a avea totul și sunt destul de nebună încât să cred că este posibil.

Simona Halep a renunțat la antrenori. Ești de acord cu asta sau nu?

– ia deciziile pe care le consideră bune pentru ea ca jucătoare profesionistă. Ea știe cel mai bine de ce are nevoie. Dacă consideră că trebuie să renunțe la antrenori, înseamnă că știe ce face. Nu mă îndoiesc de asta. Ea este la conducere, ea este șefa. Nu am avut ocazia să discut cu ea. Ne-am intersectat ocazional, nimic mai mult. Cine știe? Poate în viitor.

„Am fost binecuvântată să-mi trăiesc copilăria departe de internet”

Ce pasiuni ai în afara terenului de tenis?

– Scriu. Compun poezii. Îmi place să mă plimb, să fac drumeții. Să dansez. O altă pasiune de a mea este curățenia. Da, poate sună ciudat. Dar îmi place să fac curat. Sunt obsedată de curățenie. Îmi place să merg la muzee și la teatru. Îmi place să citesc foarte mult. Fac yoga de plăcere și kickbox. Sunt pasionată de filmele vechi.

Ce năzdrăvănii făceai când erai copil?

– Întrebarea e ce nu făceam. Eram foarte activă și inventivă. Bine, și acum sunt la fel. Dacă mă vedeți la o petrecere că joc baba-oarba cu copii de 10 ani, să nu vă mirați. Așa pe tocuri, oricum aș fi. Am avut o copilărie superbă. Un grup de prieteni fantastici. Și am fost binecuvântată să-mi trăiesc copilăria departe de internet.

„Am o rețetă proprie de omletă pe care mi-o fac zilnic și știu niște feluri de prăjituri inventate de mine!”

Care este mâncarea favorită?

– Friptură de pui la ceaun cu mămăligă, brânză și smântână. Și să nu uităm de mujdei și o gură de bere. Sublinez, o gură. Eu nu beau, dar respect gustul berii de calitate.

Ții vreo dietă, îți refuzi plăceri culinare?

– Sunt atentă la ce mănânc și îmi ofer un cheat-day o dată pe săptămână ca să îmi fac poftele. În rest, sunt strictă cu mine când e vorba de mâncare.

Știi să prepari vreun fel de mâncare?

– Bineînțeles, am o rețetă de omletă proprie pe care mi-o fac în fiecare dimineață. Și de asemenea, știu să fac niște feluri de prăjituri inventate de mine. În rest, mă descurc cu un grătar, salată și cartofi prăjiți.

„Datorită lui Hagi, Nadiei și jucătoarelor de tenis, suntem priviți ca o țară cu potențial. În afara sportului, știm toți părerea altor țări…”

Înainte de meci te pregătești în vreun fel anume?

– Am o rutină de skin care este destul de lungă, dar îmi face plăcere să am grijă de mine. Înainte de meci îmi pregătesc fața cu cremă de soare, eyeliner colorat și lip gloss. Și, bineînțeles, părul împletit în diferite forme.

Cum arată o zi perfectă pentru Andreea Prisăcariu la 22 de ani?

– O zi perfectă înseamnă o zi de finală. Mă trezesc la 5 dimineața, îmi fac înviorarea, micul dejun, încălzire, bat mingea și mă pregătesc de meci. O zi mai bună decât câștigarea unui turneu nu există.

Ai vreo superstiție?

– Am superstiții băbești. Sunt atentă la semnele din jur. În rest, nu depind de nimic.

Ce părere ai despre români și cum suntem noi văzuți în afară?

– Din punct de vedere sportiv, datorită lui Hagi, Popescu, Nadiei Comăneci și jucătoarelor noastre de tenis, suntem priviți că o țară plină de potențial și care are legende vii. În afara sportului, cred că știți și voi părerea altor țări…

Cum percepe Andreea Prisăcariu atacurile de pe rețelele de socializare: „De la critică la ură e o linie subțire”

„Există oameni care nu împărtășesc aceleași principii ca mine. Și este în regulă. Dar de la critică până la ură este o linie subțire. Primesc comentarii de la tot felul de oameni, probabil din afara sportului, care îmi reproșează cât de puțin muncesc, cât de prost joc sau cum arăt… Și multe altele… Chestii urâte… Și asta n-ar fi o problemă, dar modul în care o spun, cuvintele jignitoare pe care le folosesc, fără măcar să mă cunoască, totul emană ură. Și stau și mă gândesc. De unde atâta timp liber să-mi scrie mie toate lucrurile astea?

Ca să nu mai spun că au impresia că plătesc site-uri de știri să publice diferite lucruri despre mine. Sunt criticată că sunt tatuată. Că pozez în costum de baie. Că mă machiez pe teren. Deci vedeți voi, toate lucrurile astea țin de mine. Doar de mine. Ce treaba au ei cu câte tatuaje îmi fac? Sau cu câte kilograme de eyeliner mă dau la ochi? Practic, ei sunt frustrați prin simplul fapt că exist și că sunt altfel. Foarte bine! Mereu mă rog la Dumnezeu să mă țină diferită. Nu mă deranjează nici să fiu scoasă din context”

Pro sau contra Djokovic? „Sunt vaccinată și susțin vaccinul, dar mă poziționez lângă Djokovic. Îl respect și mai mult acum!”

„Mă poziționez exact lângă el. Să ne înțelegem: eu sunt vaccinată și susțin vaccinul. Dar omul ăsta are un principiu diferit. Și crede în altceva. Asta mă face să îl respect și mai mult. Nu rănește pe nimeni dacă el nu crede în vaccin. Acest aspect nu ar trebui să deranjeze pe nimeni. Este opinia lui și atât. Lupta pentru ceea ce crede el că este corect. Nu asta facem toți?”