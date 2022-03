Andreea Raicu, adevărul despre fostele relații de dragoste: ”M-au învățat să mă înțeleg”

Fosta moderatoare a show-ului „Big Brother”, de la Prima TV, a oferit detalii despre legăturile amoroase pe care le-a trăit, vedeta iubindu-se în trecut cu actorul Tudor Chirilă, dar și cu jucătorul de fotbal Cristi Chivu.

Andreea Raicu, dezvăluiri despre relațiile de dragoste. Ce spune fosta prezentatoare

Andreea Raicu a vorbit foarte sincer despre , după ce i s-a spus de mai multe ori că nu este o persoană norocoasă în iubire și că a eșuat mereu. Din fericire, femeia de afaceri nu crede deloc acest lucru.

„Am fost de curând la o emisiune și mi-a zis: «Cum te descurci cu relațiile pentru că ai avut numai relații eșuate». Nu, faptul că eu nu sunt măritată în acest moment, înseamnă că am avut doar relații eșuate?

Nu, am avut niște relații care m-au învățat niște lucruri excepționale și care m-au învățat să mă înțeleg. Să mă vindec de toate rănile mele, pentru că nu poți să te vindeci citind cărți, acum să fim serioși, le citim.

Le înțelegem la nivel cognitiv și le asimilăm doar în experiențe”, a spus vedeta în pe Youtube.

Andreea Raicu, ajutată de terapie: ”E o eliberare”

În altă ordine de idei, a mărturisit că terapia a ajutat-o enorm să se cunoască, dar și să vadă unde a greșit. În felul acesta Andreea Raicu a reparat lucrurile care nu au mers bine.

„În terapie am descoperit un lucru foarte important de care nu eram conștientă. Dar lucrând foarte mult am înțeles asta, că în mine erau două energii: era acel copil, imatur emoțional și înfricoșat, să se arate așa cum este și partea asta: eu pot, eu sunt o femeie puternică, o femeie independentă, nu am nevoie de nimic de la nimeni și am capacitatea să fac absolut orice.

Eu nu mi-am dat seama de imaginea pe care mi-am creat-o în fața lumii. Am învățat că am voie să greșesc și e ok. Este o eliberare acest lucru”, a completat Andreea Raicu în același interviu.