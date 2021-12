Andreea Raicu a fost una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune din România.

A decis să se retragă în anul 2014, iar de atunci se dedică unor proiecte pe care le adoră.

Fosta prezentatoare a dezvăluit într-un interviu de ce a decis să renunțe la televiziune și a vorbit și despre cartea pe care a lansat-o.

Andreea Raicu, adevărul despre retragerea din televiziune. “Niciun proiect nu mă poate convinge să revin”

Andreea Raicu a devenit cunoscută în urmă cu mai bine de 25 de ani. A fost model, a câștigat câteva concursuri, apoi a făcut carieră în televiziune.

La acea vreme lucra alături de Florin Călinescu la “Ora 7, Bună dimineața”. Publicul a îndrăgit-o rapid și au urmat apoi o mulțime de proiecte. Printre acestea se număra Megastar sau Big Brother. În anul 2014, bruneta și-a surprins fanii cu decizia luată. Nu-și mai dorea să lucreze în televiziune. Se pare că nu se mai regăsea în acest domeniu și a ales să facă lucruri care îi plac.

ADVERTISEMENT

Este extrem de ocupată. Are un magazin de haine, linii de haine care îi poartă numele și o revistă online. că nu își dorește să revină în televiziune și că în acest moment nu o atrage niciun proiect.

“Mi-e dor de o televiziune în care pot să contribui. Acum cu pandemia nu am avut mai mult timp, din contră, pentru că având un business de care a trebuit să mă ocup, a trebuit să găsim alte moduri decât cele pe care noi le planificasem să putem să susținem businessul și să creștem și să ne meargă bine.

ADVERTISEMENT

Drept pentru care am muncit mai mult decât am muncit înainte de pandemie. Mi-a luat un an de zile să termin cartea”, a declarat vedeta

Bruneta și-a lansat de curând prima carte. A avut nevoie de un an pentru a o termina.

“Este o carte care conține foarte multă informație, atât din experiența mea, cât și este un ghid în care oamenii pot învăța cum să-și rezolve problemele tenului, să înțeleagă care sunt produsele care li se potrivesc.

ADVERTISEMENT

Este un ghid de frumusețe complex nu este doar o carte scrisă despre experiențele mele”, a mai spus Andreea Raicu.