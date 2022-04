Andreea Raicu, criticată dur în copilărie pentru aspectul său fizic: „Băieții mă chinuiau”. Care era cel mai mare complex al său

Andreea Raicu este considerată una dintre cele mai frumoase vedete din România. Cu toate acestea, mult timp a suferit din cauza complexelor cauzate de aspectul său fizic. Fosta prezentatoare de televiziune a mărturisit în trecut că nu putea accepta ca imagini neretușate cu ea să apară într-o revistă.

Complexele fizice i-au dat bătăi de cap Andreei Raicu mult timp. Ce o deranja cel mai tare?

, iar acum, în majoritatea aparițiilor sale vorbește despre încrederea în sine și cât de mult s-a schimbat în ultimii ani. Vedeta a dezvăluit că ideea că trebuie să fie mereu perfectă i-a fost înrădăcinată încă de mică, iar acest lucru i-a adus multă suferință.

Pe vremea în care era tot timpul în lumina reflectoarelor, Andreea Raicu își dorea să arate ca scoasă din cutie, pentru a fi pe placul publicului. A ajuns să apeleze la ajutorul medicului psiholog, iar ședințele de terapie i-au schimbat complet viața.

Într-un interviu oferit pentru , Andreea Raicu a povestit de unde au pornit complexele ei și ce o deranja cel mai tare la aspectul său fizic.

„Eu, evident, mă uitam la modelele de pe copertă şi mă gândeam că uite, eu am cearcăne, pungi sub ochi, şoldurile mele nu sunt la fel de subţiri ca ale lui Naomi Campbell.

Îmi creasem un standard de frumusețe şi trebuia să mă raportez la el. Cel puţin la pubertate, când se produc tot felul de transformări, chiar nu consideram că sunt frumoasă deloc’”, a dezvăluit Andreea Raicu.

Băieții o tachinau pentru aspectul său fizic în copilărie

Un aport la insecuritățile Andreei Raicu și l-au adus și băieții care o tachinau în copilărie. Aceștia o criticau pentru aspectul său fizic. Îi spuneau vedetei că este prea slabă sau că are buze și genunchi prea mari.

„Mi se spunea că sunt schiloadă, apoi că am buzele prea mari, apoi că am genunchii prea mari. Când am crescut, chiar mi se părea că am genunchii şi şoldurile prea mari, nu-mi plăceau cearcănele şi pungile de la ochi.

Cu buzele a fost absolut îngrozitor. Nu am cum să uit cuvintele care mi-au marcat copilăria și adolescența. Băieții, în special, mă chinuiau”, a adăugat Andreea Raicu.

Vedeta spune că s-a gândit la intervențiile estetice, dar i-a fost teamă că acestea ar putea să iasă prost. Este de acord să fie corectate anumite defecte, însă nu modificate complet. În timp, Andreea Raicu a trecut pentru complexele care au măcinat-o. Fosta prezentatoare TV atunci când are ocazia.