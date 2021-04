Andreea Raicu, despre momentele grele din viața ei: „Totul se dărâma în jurul meu. Mi se părea îngrozitor”

În cadrul unui podcast cu Mihai Morar, Andreea Raicu a vorbit despre momentele grele care au pus-o la încercare de-a lungul vieții și cum a ajuns să nu se mai poată deplasa din cauza faptului că problemele o copleșiseră.

Cu ceva timp în urmă, fosta prezentatoare TV a fost în India pentru a căuta sprijin în problemele pe care le avea la momentul respectiv, atunci când se lupta cu depresia. Chiar dacă arată senzațional și este mereu cu zâmbetul pe buze, șatena a trecut prin clipe de coșmar.

„Problemele nu se rezolvă singure. Nu am luat o pastilă și am rezolvat ceva ce trăiesc de 30-35 de ani. Te duci într-un loc, înveți niște elemente, înveți despre niște instrumente pe care poți să le integrezi în viața ta și, uneori, ai nevoie de un reset”, a dezvăluit Andreea Raicu.

Andreea Raicu, despre momentele grele din viața ei: „Totul se dărâma în jurul meu”

Recent, Andreea Raicu a fost invitata lui Mihai Morar în podcastul pe care acesta îl gădzuiește, „Fain & Simplu”, iar cei doi au hotărât să-și aprofundeze discuția într-un alt videoclip, postat în cursul zilei de ieri.

Fosta prezentatoare de la Prima TV și-a amintit de un moment dificil din viața ei, pe care l-a trăit acum câțiva ani, atunci când nici nu se mai putea deplasa fizic, copleșită fiind de probleme.

„A fost un semnal foarte mare de alarmă și nu este singurul, Au mai fost. Dacă nu vezi că trebuie să te oprești, vine viața și te oprește. Eu nu am mai putut să merg două săptămâni. Eram într-o situație foarte importantă în business, trebuia să iau o decizie și nu puteam să o iau, mi-era frică să o iau. M-a ajutat viața să o iau.

Țin minte că eram la cosmetică și eram foarte liniștită. Viața mea se rupe în două și eu sunt foarte liniștită, ce Dumnezeu se întâmplă? Îmi trece un gând: ești foatre liniștită oentru că ai să mori (…) Era Vinerea Mare, era ziua prietenei mele foarte bune și a făcut o mică întâlnire, am mers la ea, și la un moment dat mi s-a făcut foarte rău. Am zis că trebuie să merg acasă, Am reușit să ajung acasă, am intrat, m-am așezat pe canapea și nu am mai putut să merg. Nu aveam nicio problemă (n.r. de sănătate).

E foarte greu să concepi că nu poți să mergi. Când am acceptat faptul că nu pot să merg, m-a bușit un plâns îngrozitor. Totul se dărâma în jurul meu, acum și asta? A fost cineva la mine, am fost la spital, am făcut toate testele posibile. Mi se părea că e ceva îngrozitor ce trăiesc. Eu puteam să-mi mișc picioarele în dreapta, în stânga, dar în față nu. Era absolut șocant.

Plec din București într-o clinică, trăiam acest zbucium, nu puteam să mă împac cu toată treaba asta. Vine un moment în care decid: ok, asta e viața mea acum și va trebui să iau o decizie în plan de business ca să pot să merg mai departe. În momentul în care am luat această decizie, împăcată în interiorul meu, am putut să merg fizic. Mă gândeam că dacă nu merg înainte, unde o să mă duc? Pe lângă faptul că am făcut toate CT-urile, RMN-uri, am chematmtoți energeticienii, toți reikiștii, nimeni nu a putut să mă ajute.

Care este mesjul pe care l-am descifrat? Nu mai e drum înainte, este în dreapta sau în stânga (…) Corpul ne transmite niște semne pe care nu știm sau nu vrem să le descifrăm. Ne împinge să facem o schimbare, iar nouă ne este frică de schimbări. E unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat în viață”, a dezvăluit Andreea Raicu în cadrul discuției cu Mihai Morar.

Andreea Raicu, despre problemele din copilărie: „Am fost un copil trist”

Deși nu a avut greutăți în copilărie sau părinți violenți, Andreea Raicu și-a dat seama târziu cât de nefericită a fost, de fapt, atunci când era mică. Primea cadouri de la părinți pentru a compensa timpul pe care îl petreceau lipsind de acasă, lucru care a făcut-o pe vedetă să realizeze de unde au început problemele ei.

„O copilărie nefericită nu înseamnă niște părinți care te bat, care sunt alcoolici. O copilărie nefericită e atunci când ești un copil singur (…) Eu am suferit foarte tare de rana abandonului, din cauză că mama mea pleca foarte mult de acasă, eu aveam nevoie de ea și ea nu era.

Am fost un copil foarte trist, ceea ce probabil că nu era acceptat la mine în familie. Am încercat să pară că sunt un copil foarte vesel. Am descoperit lucrul ăsta care m-a șocat, sincer. M-a șocat să aflu că am fost un copil foarte trist. Eu sufeream că mama mea nu era acolo, și era suferința unui copil de doi ani, de 3,4,5 ani, care primea foarte multe cadouri pentru a suplini această lipsă.

Un copil are nevoie de prezență, grijă, dragoste și atenție din partea părinților. Eu nu sunt părinte și nu am dreptul să vorbesc despre asta, din perspectiva unui copil care a suferit foarte tare din lipsa părinților. Un copil care a muncit foarte mult să acopere aceste goluri”, a dezvăluit Andreea Raicu acum o lună, în cadrul podcastului găzduit de Mihai Morar.