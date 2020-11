Andreea Raicu, imagine de milioane. Vedeta, mai provocatoare ca niciodată

Andreea Raicu este într-o formă fizică de invidiat, motiv pentru care poate purta orice fel de ținută. Recent, fosta prezentatoare TV a apărut mai provocatoare ca niciodată, fanii putând-o vedea în toată splendoarea pe rețelele de socializare.

Bruneta este extrem de activă în mediul online, acolo unde vorbește despre lucrurile care îi fac plăcere, printre acestea numărându-se meditațiile, yoga sau moda. Într-un video postat pe Instagram vedeta vorbește despre „mitul meditației”, însă îi „scapă” și altceva.

Mai exact, este vorba de o imagine legat de bust care din cauza rochiei din satin s-a văzut mai mult decât ar fi vrut Andreea Raicu. Ținuta de culoare verde a stârnit imaginația bărbaților, bruneta reușind să capteze toată atenția asupra sa, nu numai legat de subiectul discutat.

Andreea Raicu, ipostază incendiară. Cum a apărut vedeta în mediul online

Andreea Raicu are o siluetă de invidiat, în ciuda faptului că a împlinit 43 de ani. Vârsta nu a împiedicat-o pe frumoasa brunetă să poarte o rochie cu un decolteu adânc, deși la prima vedere ținuta pare mai degrabă o cămașă de noapte.

Unii dintre internauți care au fost interesați să afle de unde și-a achiziționat fosta prezentatoare de la Prima TV „pijamaua”, la o simplă privire pe site-ul vedetei putându-se observa că această ținută este o rochie de tip furou, un model extrem de purtabil, inclusiv cu încălțăminte sport.

Ce-i drept, rochia i-a cam jucat feste vedetei care în timpul filmării de pe Instagram pare ușor stânjenită din cauza faptului că trebuie să tragă mereu de bretele pentru a nu-i cădea de pe umeri. Din cauza acestui „incident” Andreea Raicu a părut aproape goală.

Fanii care i-au urmărit live-ul de la ora respectivă au putut observa bustul acesteia, fosta iubită a lui Tudor Chirilă nefiind genul de persoană care să apară foarte des în ipostaze provocatoare. Acum, fără voia ea, vedeta a lăsat să se vadă mai mult decât ar fi dorit.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andreea Raicu (@araicu)

Cum se menține în formă maximă fosta vedetă de la Prima TV

„Am învățat să nu mă gândesc la lucrurile pe care le fac ca să am un regim de viață echilibrat ca la niște reguli sau lucruri impuse, ci ca la ceva care mă face să am o viață mai frumoasă și mai sănătoasă.

Mănânc în fiecare zi fructe și legume crude, beau cel puțin 2 l de apă în fiecare zi, mănânc porții mici, am înlocuit zahărul cu siropul de agave sau xylitol. Nu am interdicții culinare (mănânc ce simt că am nevoie, interdicțiile creează frustrări).

Nu fumez, fac sport, dorm cel puțin 6 ore și, dincolo de aspectul fizic, încerc să am grijă la fel de mult și de interiorul meu”, declara în urmă cu ceva timp Andreea Raicu într-un interviu, notează avantaje.ro.