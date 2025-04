Andreea Raicu, imagine emoționantă alături de Măriuca, fetița pe care a “adoptat-o” la 6 ani. Cum arată acum tânăra

Andreea Raicu s-a fotografiat alături de Măriuca, fetița pe care a “adoptat-o” cu 2o de ani în urmă. Tânăra are acum 26 de ani și a devenit mamă între timp.

Andreea Raicu s-a revăzut cu Măriuca, fetița pe care a “adoptat-o” la 6 ani

Pe rețelele de socializare, cum a petrecut Paștele. Vedeta a avut-o alături de ea pe mama ei, dar și pe Mărioara, fetița pe care aceasta a “adoptat-o” cu sufletul. Tânăra are acum 26 de ani.

Fosta prezentatoare de la Prima TV a scris un mesaj emoționant chiar în a doua zi de Paște. Aceasta a vorbit despre lucrurile importante din viața ei și despre momentele petrecute cu apropiații.

Andreea Raicu a mers și la biserică, acolo unde l-a reîntâlnit pe preotul care a fondat centrul unde a copilărit Măriuca. Revederea a fost una emoționantă, iar vedeta a postat și o imagine.

“Pentru mine, Paștele este despre oameni. Despre acasă. Despre timp petrecut cu cei dragi, cu bucurie, cu iubire, cu mâncare făcută cu suflet și momente care nu se pot cumpăra. E o perioadă care ne aduce aminte cât de importante sunt lucrurile simple: liniștea, iubirea, recunoștința, generozitatea.

Nu trebuie să fie perfect. Doar real, cald și cu dragoste. Au fost momente atât de frumoase: am râs mult, am mâncat bine și fără reguli, am mers la biserică, ne-am văzut cu Părintele Gabriel Cazacu, care a fondat centrul în care a copilărit Măriuca.

Să aveți un Paște liniștit și plin de iubire, oriunde v-ați afla. Pentru voi, ce e cu adevărat important în aceste zile?”, a scris fosta prezentatoare pe pagina de , în dreptul imaginilor alături de persoanele dragi.

Cum a cunoscut-o Andreea Raicu pe Măriuca

Cu ceva timp în urmă, Andreea Raicu a povestit cum a cunoscut-o pe Măriuca, atunci când aceasta avea doar 6 ani, chiar de Crăciun. Vedeta a mers la un centru care avea grijă de copiii care proveneau din familii defavorizate, cărora le-a oferit daruri și a petrecut câteva ore acolo.

Măriuca nu s-a dezlipit de ea atunci, iar la plecare a întrebat-o pe vedetă dacă poate să o ia acasă de Crăciun. Aceasta a primit acceptul preotului care conducea centrul și a luat-o pe fetiță acasă, timp de două săptămâni.

“Mă aștepta cu bagajul făcut, aproape sigură că nu mă voi întoarce. Am luat-o acasă și am petrecut două săptămâni minunate împreună. De atunci, a devenit o tradiție să o iau în weekenduri și în vacanțe. A crescut atât de frumos și a căpătat atâta încredere”, povestea vedeta.

La 16 ani, Măriuca a plecat din București împreună cu mama ei, care a găsit o locuință într-un sat îndepărtat. Momentul despărțirii a fost greu pentru amândouă, dar s-au reîntâlnit după o vreme. Tânăra a devenit mamă la o vârstă fragedă.

Măriuca s-a mutat într-un oraș mai apropiat de , iar cele două se întâlnesc regulat. Deși nu a adoptat-o niciodată cu acte pe tânără, vedeta spune că aceasta face parte din familia sa.

“Mama ei ne-a părăsit, iar Maria a devenit mamă la o vârstă mult prea fragedă. Dar asta nu a împiedicat-o să crească la fel de frumos și să își crească singură copilul minunat. S-a mutat într-un oraș mai aproape de mine și astfel am putut să ne vedem mai des.

Săptămâna trecută, a venit în București cu fetița ei, Daria, care acum are aceeași vârstă pe care o avea Maria când ne-am întâlnit prima oară. Maria e parte din familia mea, iar eu parte din a ei”, a scris Andreea Raicu pe , cu un an în urmă.