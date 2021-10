Andreea Raicu, ofertă uriașă de la Playboy. Câți bani i-au fost oferiți

Frumoasa brunetă a șocat pe toată lumea cu suma de bani pe care a primit-o din partea celor care i-au propus să se lase fotografiată complet goală.

Vedeta a făcut mai multe de-a lungul anilor în care și-a arătat trupul fără cusur, dar niciodată nu și-a arătat părțile intime.

Andreea Raicu a dezvăluit abia acum banii care i s-au oferit pentru a apărea pe coperta revistei Playboy, fiind vorba de o sumă fabuloasă. Timp de doi ani a fost sunată cunoscuta vedetă pentru a accepta pictorialul nud.

Andreea Raicu, sumă uriașă pentru a poza complet goală. De ce a refuzat prezentatoarea

Cu această ocazie fosta moderatoare de la Prima Tv a precizat și care a fost motivul pentru care a refuzat la momentul respectiv. Bruneta susține că nu s-ar fi simțit confortabil și că ar fi pierdut imagine sau integritate.

„100.000 de euro este suma care mi s-a oferit ca să apar în Playboy și m-am gândit ca dacă pozez nu m-aș fi simțit confortabil apoi.

Îmi făceam casă atunci și aveam nevoie de bani, dar am stat și m-am gândit… dacă eu pozez și iau banii mă bucur de ei acum, dar voi pierde pe termen lung”, a spus Andreea Raicu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Fosta este persoană publică de aproximativ 25 de ani, mărturisind că la început era afectată de titlurile care apăreau în ziarele de la noi. Cu timpul frumoasa brunetă a ajuns să nu le mai citească.

Vedeta își amintește momentele respective și acum. Cea mai afectată persoană din viața ei a fost chiar mama sa, care nu înțelegea nimic. Andreea Raicu chiar a dat în judecată un tabloid din România și a câștigat.

„20 de ani de televiziune. Nu era presa asta mondenă, era revista VIP. Îmi aduc aminte că era o știre îngrozitoare despre mine, că am fost bătută. Am plâns enorm, pentru că nu înțelegeam de ce poate cineva să inventeze ceva despre cineva fără să îl cunoască.

Atunci aveau o putere foarte mare publicațiile, nu exista social media. Când se scria ceva la ziar era sfânt. Am avut perioadă în care revista Star m-a hărțuit și chiar m-a fotografiat cu cineva, am plecat la munte, iar la vila aceea nu erau draperii.

Într-o noapte, când stăteam în pat am auzit o mașină. I-am zis că sunt paparazzi. S-a dovedit că aveam dreptate. Și așa a apărut povestea asta. Atunci, m-am simțit violată, eram într-un moment intim cu cineva foarte apropiat.

I-am dat în judecată, am câștigat și am donat banii, pentru ca mi se păreau bani murdari. Mai chinuitor a fost pentru mama ea. Am suferit mult, dar cred că mult mai mult a suferit mama mea”, a mai spus Andreea Raicu, în show-ul „La Măruță”.

Fosta prezentatoare TV s-a lăsat convinsă să pozeze provocator de câteva ori, dar de fiecare dată a avut grijă să nu se expună prea mult. Ultimul pictorial a avut loc recent, la 43 de ani.