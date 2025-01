Andreea Raicu și Iulia Vântur, surprinse împreună, în India. Ce au făcut cele două foste prezentatoare

Fosta moderatoare de la Prima TV, Andreea Raicu, și fosta iubită a lui Marius Moga, Iulia Vântur, au fost surprinse împreună, în . Ce au făcut cele două foste prezentatoare atunci când au petrecut timp de calitate.

Andreea Raicu și Iulia Vântur au mers în concediu, în India

Andreea Raicu a dezvăluit pe rețelele de socializare că a mers să o viziteze pe Iulia Vântur. Frumoasa brunetă a postat câteva imagini pe social media din sejurul petrecut peste hotare împreună cu fosta moderatoare de la Pro TV.

Fosta gazdă a emisiunii Big Brother a spus că de această dată amica sa i-a făcut un program în fiecare zi. Cele două au mers la temple, concerte, restaurante, magazine și au bifat numeroase vizite. Așadar, nu au stat nicio clipă.

De asemenea, a dezvăluit că nu au apucat să facă prea multe poze în timpul acestei vacanțe. Pe de altă parte, a recunoscut că a râs enorm cu Iulia Vântur și au experimentat tot felul de experiențe. În plus, au mâncat multe preparate culinare, mai ales home-cooked food.

„Mă uitam prin telefon ca să aleg câteva poze de postat și am realizat că nu prea am făcut. Am făcut atât de multe, cum n-am mai făcut niciodată în vacanțe, dar nu și poze”, a scris Andreea Raicu pe contul de Instagram.

Andreea Raicu: ”Nu am mai fost atât de epuizată la final”

„De obicei, vacanța din ianuarie era de stat și nefăcut nimic, pentru că eram atât de obosită, încât nu mai aveam energie pentru altceva. Dar pentru că am muncit diferit anul ăsta, nu am mai fost atât de epuizată la final”, a completat Andreea Raicu.

Cele două au fost și la un concert Coldplay, care s-a desfășurat în Mumbai, eveniment care le-a adus, cu siguranță, foarte multe amintiri comune. Imaginile din social media vorbesc de la sine, încă o dovadă că s-au distrat enorm.

Mai mult decât atât, fosta prezentatoare de la Prima TV a ținut să-i mulțumească Iuliei Vântur pentru zilele minunate pe care le-au petrecut împreună. În schimb, iubită lui Salman Khan i-a transmis că o mai așteaptă și cu alte ocazii în India.

„Mă bucur că am trăit experiențe noi frumoase, diferite, împreună. Te aștept mereu cu drag în India”, este comentariul pe care l-a lăsat blondina pe pagina de socializare a frumoasei Andreea Raicu.