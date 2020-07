Andreea Raicu s-a transformat la 42 de ani! Cum arată acum, după aparițiile dezastruoase în public – Foto

Andree Raicu a fost multă vreme considerată una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV, însă, la un moment dat, au apărut imagini în care apărea foarte obosită și cu cearcăne adânci.

Vedeta nu mai semănă sub nicio formă cu diva de la televizor, iar publicul a fost de-a dreptul uimit.

La 42 de ani pe care îi are, fosta gazdă de emisiuni arată mai bine acum decât în trecut, când era mult mai tânără.

Vedeta TV a fost dur criticată de-a lungul timpului pentru aparițiile sale în public. Andreea Raicu a fost fotografiată de nenumărate ori nemachiată, foarte obosită, cu cearcăne și riduri profunde. Imaginile au arătat, practic, adevărata față a vedetei, care arăta complet diferit machiată de profesioniști.

La TV, Andreea Raicu era impecabilă la capitolul imagine, însă la fel apărea și în revistele de modă de la noi din țară.

” Muncesc mult, sunt obosită și am cearcăne. Trec prin momente bune și mai puțin bune, că orice om. Cei care apar la tv sunt normali. Îndrăznesc să ies nefardată din casa, mai ales când nu am întâlniri programate. Sunt poze cu mine făcute pe strada și lumina pica într-un anumit fel și asta conteză mult.”, a declarat Andreea Raicu, la un moment dat, într-o emisiune la Kanal D.

S-a reprofilat

Andreea Raicu a renunțat la televiziune, deși a fost ani buni prezentatoare Prima TV, iar printre cele mai importante emisiuni pe care le-a moderat au fost Big Brother și Megastar. Ea a început să lucreze în televiziune în 1996, după ce cu un an înainte câștigase un important concurs de frumusețe, care a propulsat-o în carieră.

În prezent, Andreea Raicu scrie pe site-ul ei și a devenit specialist Atlashelp, în domeniul de Coaching, specialitatea Mindfulness. Vedeta a îmbrățișat noua meserie după nenumărate vizite în India, unde a învățat foarte multe lucruri despre propria persoană și a declarat că s-a regăsit, dar și că s-a schimbat profund.

” Pentru mine, India are o seminificatie aparte si cred ca e unul din motivele pentru care o gasesc atat de speciala. Este locul in care viata mea a capatat o noua dimensiune in urma intalnirii pe care am avut-o cu mine.

Am avut un an greu, iar cateva zile intr-un centru de meditatie, in care sa nu vorbesc cu nimeni si sa meditez, erau ca cel mai frumos dar pe care puteam sa mi-l fac, asa ca am profitat de ocazie si am plecat in India.

Purtand in piept insigna pe care scria „silence” (semn ca am ales sa nu comunic cu nimeni, acest lucru fiind respectat de cei din jur), am putut sa ma bucur in liniste de fiecare clipa cu mine, cu emotiile mele, cu trairile pe care puteam sa le accesez mai profund.

Cinci ore de meditatie pe zi, liniste si mult somn m-au ajutat sa imi gasesc linistea pe care o cam pierdusem in ultima vreme. In toata agitatia, uitasem cat de binefacatoare e tacerea. De abia cand am regasit-o am inteles ca nu o mai aveam.

Tacerea e ceva de care nu numai ca am fugit toata viata, dar acum 7 ani, cand ales primul curs in care urma sa nu vorbesc nimic, perspectiva mi se parea de-a dreptul infricosatoare. Pentru un om care vorbeste mult, asa cum eram eu, tacerea era ceva de neconceput. Nu intelegeam sensul. De fapt, nici macar nu voiam sa inteleg.”, scrie vedeta pe blogulpersonal.